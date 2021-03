Zoia Alecu, dialog cu fanii săi, în direct la radio

"Nu, nu vă cânt la harpă, prieteni, dar funcționez pe post de reminder. Mâine noapte, chiar de 1 martie, de la 12 noaptea, voi fi alături de Maria Țoghină la 'Serviciul de noapte', la Radio România Actualități. Am pregătit muzica, am ales piesele, am făcut un plan de bătaie. Doar să bată orologiul ora potrivită şi vom fi călare pe undele radio.

Dacă vreți să intrați în direct cu mine, sunt două numere de telefon care vă vor sta la dispoziție, respectiv 021. 312.10.54 şi 021.312.36.44. Dacă vreți să ne trimiteți mesaje numărul 0748.887.766 vă stă la dispoziție, iată.

Vom fi live pe Facebook, pe pagina emisiunii, dar eu voi fi doar pe telefon, nu şi live, va fi doar Maria Țoghină în direct, dar puteți lăsa mesaje şi acolo, vor ajunge la noi cu siguranță", transmite Zoia Alecu prin intermediul paginii sale de Facebook.