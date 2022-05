Scandal la naționala de hochei: Jucătorii români au cântat imnul Ținutului Secuiesc, alături de unguri. Tanczos Barna s-ar fi așezat în galeria maghiarilor

Deputatul Dan Tănasă a dezvăluit că ministrul mediului, Tanczos Barna, a fost prezent la partidă, însă ar fi preferat să se ajeze alături de suporterii maghiari.

Trei jucători sin naționala româniei au refuzat să cânte imnul Ținutului Secuiesc. Momentul controversat nu este singurul din istoria naționalei de hochei dominată de etnici maghiari.

Episod asemănător și în 2011

Un scandal asemănător a avut loc în anul 2011, tot la finalul unui meci între România și Ungaria (4-1), care s-a desfășurat la Miercurea Ciuc, în cadrul turneului Euro Ice-Hockey Challange, informează Fanatik.

Jucătorii naționalei României au refuzat atunci să cânte „Deșteaptă-te Române”, în detrimentul imnului Ungariei, alături de adversari.

Tihamer Becze, cel mai bun jucător al României, oferise o explicație șocantă în presa maghiară, câteva zile mai târziu: ”Vinerea trecută, Ținutul Secuiesc a învins Ungaria cu 4-1. Aceasta este formularea corectă fiindcă românii nu au, practic, nicio legătură cu naționala de hochei, dar nici cu sportul acesta, în general”, spunea Becze, în 2011.

”…Apoi, așa cum sunt obiceiurile în zona Miercurea Ciuc – Gheorgheni, la finalul partidei, am cântat Imnul Secuiesc, împreună cu spectatorii din sală. Nu știu de ce se face atâta caz, s-a întâmplat un lucru firesc, care se întâmplă de ani buni la noi”, a mai explicat Becze.

Mai târziu, pe data de 1 decembrie 2011, mai mulți jucători din lotul național au fost acuzați că l-au supus la umilințe ”fizice și verbale” pe hocheistul Florin Cosmin Marinescu, în vârstă de15 ani, pe motiv că nu este etnic maghiar.

”Din informațiile mele, tatăl hocheistului i-a jignit constant pe părinții jucătorilor maghiari. Băiatul le-a cerut colegilor, în vestiar, să vorbească românește, mai ales că ere 1 decembrie, Ziua Națională a României. Atunci au apărut prosoapele ude. Eu nu am pățit niciodată ceva de genul acesta.

Anul trecut, am fost la București să ne facem analizele medicale. Asistentele și medicul mi-au reproșat că nu înțeleg ce vorbesc. Eu nu înțeleg mai nimic din limba asta. Nu e de mirare, fiindcă mi-am petrecut copilăria la Budapesta.

Oamenii din Ținutul Secuiesc au aceeași atitudine față de limba română, precum au avut-o față de limba rusă înainte de 1989”, a mai explicat atunci Tihamer Becze.

Reacția lui Tanczos Barna

„Da! Am fost la Campionatul Mondial de Hochei la Ljubljana ca să susțin jucătorii din Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Brașov, care au făcut tot posibilul ca să țină naționala României în Divizia I, grupa A. Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulți dintre jucători îi cunosc personal, îmi sunt prieteni. Știu că și-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică.În legătură cu informațiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului.La un moment dat, la câțiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcați în tricoul echipei naționale.Și, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc.”, a scris ministrul Mediului, pe pagina lui de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News