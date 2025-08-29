Data publicării:

Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Foto: Pixabay

Viceprimarul unei comune a transformat o bancă din curtea primăriei în „birou de audiențe”.

Este scandal în Primăria comunei Lopătari din Buzău. Viceprimarul Florin Dragomir a ales să acorde audienţe în curtea primăriei, pe o bancă, semnalizând locul cu o scândură pe care scrie "Viceprimar. Audienţe-zilnic", după ce primarul i-a repartizat un birou în afara clădirii administrative, într-o fostă sală a căminului cultural.

Potrivit lui Florin Dragomir, în biroul viceprimarului din clădirea primăriei îşi desfăşoară activitatea doi funcţionari publici, iar conducerea primăriei a luat decizia de a-i oferi un birou pentru a-şi desfăşura activitatea într-un alt corp de clădire.

"Sunt ales în funcţia de viceprimar în şedinţa din 11 august 2025. Conform atribuţiilor pe care această funcţie de demnitate publică le implică, am solicitat domnului primar să mi se repartizeze un birou adecvat, în incinta primăriei, pentru a putea să-mi desfăşor activitatea. Domnul primar mi-a repartizat un birou în afara primăriei, în fosta sală unde ţinea vesela căminul cultural pe vremuri. Având în vedere că cetăţenii comunei vin la primărie cu diferite probleme, căutând primarul, viceprimarul, am decis să acord audienţe undeva în curtea primăriei. Am semnalizat locul respectiv şi vă asigur că am umplut o agendă cu problemele cetăţenilor care vin la primărie pentru rezolvarea lor. Audienţele le fac în curtea primăriei, pentru că cetăţenii vin la primărie, nu la căminul cultural. Am fost chemat de domnul primar să iau un laptop să-mi desfăşor activitatea, i-am spus că nu am unde să-l ţin, a zis să îl ţin acasă, iar acasă am. (...) În biroul viceprimarului sunt doi funcţionari, un referent cultural şi încă un referent cu alte atribuţii ", a declarat pentru Agerpres, viceprimarul comunei Lopătari, Florin Dragomir.

Potrivit primarului Claudiu Constantin, spaţiul oferit viceprimarului are toate dotările necesare pentru ca reprezentantul administraţiei locale să îşi poată desfăşura activitatea.

"I s-a dat un birou care are toate dotările de care are nevoie, care este lângă Poştă, într-o clădire a primăriei. Biroul care i s-a alocat este într-o clădire a primăriei, de lângă clădirea primăriei. I-am dat număr de telefon să poată discuta cu instituţiile, cu cetăţenii, i-am dat laptop. Din ce înţeleg, a refuzat să ia laptopul, să ia biroul şi face circ prin curtea primăriei. Nu avem niciun birou liber pentru viceprimar. Toate birourile sunt ocupate de colegi. I-am dat şi lucruri de făcut, lucrurile se desfăşoară normal zic eu. Are tot ce îi trebuie acolo, poate să ţină inclusiv audienţe, să primească oameni", a declarat primarul comunei Lopătari, Claudiu Constantin.

Claudiu Constantin, membru al Partidului Mişcarea Populară (PMP), a candidat la alegerile locale fiind susţinut de Alianţa Dreapta Unită, iar actualul viceprimar Florin Dragomir reprezintă Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR).

29 aug 2025, 10:51
