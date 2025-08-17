Data publicării:

România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Foto: presidency.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat, în cadrul unei videoconferințe a Coaliției de Voință, că unitatea și coordonarea transatlantică rămân cheia pentru sprijinirea Ucrainei și că presiunea asupra Rusiei trebuie menținută până la realizarea păcii.

România își reafirmă angajamentul ferm față de sprijinul pentru Ucraina, atât diplomatic, cât și prin contribuții la garanțiile de securitate, alături de Statele Unite și partenerii europeni. În cadrul ultimei videoconferințe a Coaliției de Voință, președintele României a transmis că pacea reală nu poate fi atinsă fără oprirea atacurilor rusești asupra civililor și infrastructurii civile.

"Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri. Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei.

Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?

Nicușor Dan: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate

Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.

În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente.Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

17 aug 2025, 20:02
