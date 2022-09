România a câştigat aurul în proba masculină de dublu rame, la Mondialele de canotaj

Cozmiuc şi Bejan au fost cronometraţi cu timpul de 06 min 28 sec 06/100, devansând echipajele din Spania (Jaime Canalejo Pazos, Javier Garcia Ordonez), 06 min 29 sec 27/100, şi Marea Britanie (Oliver Wynne-Griffith, Thomas George), 06 min 30 sec 86/100.



Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan sunt şi campioni europeni în această probă, în care Cozmiuc este vicecampion olimpic (alături de Ciprian Tudosă).



Aceasta este a doua medalie obţinută de România la Racice, după aurul câştigat vineri de Ionela Cozmiuc, soţia lui Marius, în proba de simplu vâsle feminin, categorie uşoară.



Sâmbătă, la dublu rame feminin, Ioana Vrînceanu şi Denisa Tîlvescu, campioane europene în acest an la dublu rame şi la opt plus unu, s-au clasat pe locul patru, cu timpul de 07 min 09 sec 38/100, fiind devansate de Noua Zeelandă (Grace Prendergast, Kerri Williams), 07 min 03 sec 76/100, Olanda (Ymkje Clevering, Veronique Meester), 07 min 06 sec 02/100, şi Statele Unite (Madeleine Wanamaker, Claire Collins), 07 min 08 sec 03/100.



Tot sâmbătă, România (Elena Logofătu, Cristina Drugă, Ioana-Mădălina Moroşan, Patricia Cireş) a câştigat Finala C la patru vâsle feminin (06:34.17).



România a calificat nouă ambarcaţiuni în finalele pentru medalii la Mondialele de la Racice, dintre care sâmbătă vor mai evolua la patru rame feminin, patru rame masculin şi patru vâsle masculin, iar duminică vor avea loc alte trei finale cu prezenţe româneşti, la dublu vâsle feminin, opt plus unu feminin şi opt plus unu masculin.



Precedenta ediţie a Mondialelor de canotaj a avut loc în 2019, la Ottensheim (Austria), iar România a cucerit două medalii de argint, la patru rame masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu, Cosmin Pascari) şi dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar, Simona Radiş), notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News