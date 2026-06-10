Riposta SUA, după ce un elicopter Apache a fost doborât în Strâmtoarea Ormuz. Gărzile Revoluționare contraatacă în Bahrein

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Presa iraniană a raportat miercuri mai multe explozii de-a lungul coastelor de sud ale Iranului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz.

Armata americană a anunţat marţi că efectuează lovituri împotriva Iranului, după ce unul dintre elicopterele sale a fost doborât în apropierea Strâmtorii Ormuz unde presa iraniană a raportat explozii, transmit AFP și Agerpres.

"Lovituri de autoapărare împotriva Iranului" au început la ora 21:00 GMT "la ordinul comandantului suprem", a afirmat pe platforma X Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu, cu referire la preşedintele Donald Trump.

"Misiunea este un răspuns proporţional la o agresiune iraniană nejustificată", a adăugat armata.

"Răspunsul ar urma să fie foarte tare, foarte puternic", a spus totuşi preşedintele american, conform declaraţiilor raportate de postul de televiziune american ABC.

Potrivit presei iraniene, explozii au fost auzite în mai multe locuri de pe coastele de sud ale Iranului, în apropierea strategicei Strâmtori Ormuz, care este în continuare blocată.

Preşedintele Trump îi acuzase puţin mai devreme pe iranieni că au doborât în ziua precedentă un elicopter militar american "de tip Apache în timp ce survola Strâmtoarea Ormuz", ai cărui doi ocupanţi au reuşit să se catapulteze. El a promis că va "riposta".

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Explozii au fost auzite pe coasta de sud a Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz

Presa iraniană a raportat miercuri mai multe explozii de-a lungul coastelor de sud ale Iranului, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, după ce Washingtonul a anunţat lovituri aeriene ca răspuns la un atac asupra unui elicopter american, scrie AFP.

Explozii au fost auzite în mai multe locuri din provincia Hormozgan, pe insula Qeshm şi de-a lungul coastei, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei locale care menţionează în unele cazuri avioane de luptă americane.

Gărzile Revoluţionare anunţă un atac cu drone asupra unei baze americane din Bahrein

Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran a anunţat miercuri că a lansat un atac cu drone împotriva unei baze americane din Bahrein, după atacuri americane asupra unor ţinte iraniene de-a lungul Strâmtorii Ormuz, promiţând că vor veni "răspunsuri mai puternice", a relatat televiziunea de stat, scrie AFP.

Ca răspuns la atacurile americane asupra Jask, Sirik şi insulei Qeshm, care printre altele "au deteriorat un pilon de telecomunicaţii la Sirik şi au distrus două rezervoare de apă din oraş", "luptători navali ai Corpului Gărzilor Revoluţionare au lansat un atac cu drone împotriva Flotei a V-a" americane, găzduită într-o bază din Bahrein, a indicat armata ideologică iraniană.

Sirenele au fost declanşate în Bahrein după un atac anunţat de Iran

Ministerul de Interne din Bahrein a indicat miercuri că sirenele de alertă aeriană au fost declanşate după anunţul unui atac al Iranului împotriva unei baze americane din ţară, notează AFP.

"Sirenele au fost declanşate", a indicat ministerul pe X, cerând "cetăţenilor şi rezidenţilor să rămână calmi şi să se deplaseze către cel mai apropiat adăpost".

Corpul Gărzilor Revoluţionare din Iran a anunţat miercuri că a lansat un atac cu drone împotriva unei baze americane din Bahrein, după atacuri americane asupra unor ţinte iraniene de-a lungul Strâmtorii Ormuz, promiţând că vor veni "răspunsuri mai puternice".