Prefectul Capitalei, Toni Greblă, va ataca în contencios administrativ dispoziţiile primarului Armand, după notificarea ANI

Într-o declaraţie pentru Digi 24, Toni Greblă a precizat că Prefectura a cerut un punct de vedere de la ANI, 'având dubii despre legalitatea' adoptării hotărârilor prin care primarul Armand s-a autointitulat manager de proiect şi şi-a atribuit un spor la indemnizaţia de primar.

'Prefectura face verificări periodice cu privire la legalitatea emiterii dispoziţiilor primarilor de sector şi a primarului general, ca şi a legalităţii adoptării hotărârilor consiliilor locale. La ultima verificare pe care am făcut-o la Primăria Sectorului 1, am dat aviz de legalitate pentru o parte din dispoziţiile primarului şi am reţinut pentru verificări suplimentare patru din dispoziţiile primarului Sectorului 1. Am sesizat, cerând un punct de vedere Agenţiei Naţionale de Integritate, având dubii despre legalitatea adoptării hotărârilor prin care primarul (...) s-a autointitulat manager de proiect şi în această calitate a beneficiat şi şi-a atribuit un spor la indemnizaţia de primar', a spus prefectul.

El a mai precizat că din momentul în care prefectul va sesiza instanţa de judecată, vor fi suspendate titulatura de manager de proiect, precum şi sporurile acordate.

'Probabil şi urmare a sesizărilor noastre, ANI ne-a confirmat, astăzi, printr-un comunicat de presă că a înaintat instanţei verificarea unei posibile stări de incompatibilitate a primarului Sectorului 1. Noi aşteptăm să fim sesizaţi oficial de către ANI în legătură cu legalitatea adoptării acelor dispoziţii. Le vom ataca conform legii în contencios administrativ, efectele dispoziţiilor adoptate vor fi suspendate până la soluţionarea cauzei, iar apoi, în funcţie de decizia instanţei de judecată, vom acţiona în consecinţă', a menţionat Greblă.

El a estimat că acest lucru se va întâmpla zilele următoare, imediat ce va primi notificare din partea ANI.

'Rămâne în continuare în exerciţiul funcţiunilor, până la o hotărâre definitivă a instanţei de judecată. (...) Prefectura a avut serioase îndoieli cu privire legalitatea adoptării acelor dispoziţii. ANI a confirmat, prin măsurile pe care le-a adoptat zilele trecute, că şi Agenţia consideră nelegală acea situaţie în care s-a aflat primarul Sectorului 1. Instanţa de judecată urmează să decidă', a mai spus el. Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că primarul Armand s-a aflat în conflict de interese şi incompatibilitate, fiind sesizat şi Parchetul General în legătură cu săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Potrivit unui comunicat al ANI, Clotilde Armand s-a aflat în conflict de interese, deoarece în exercitarea atribuţiilor de primar a semnat dispoziţiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului 'Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie', finanţat din fonduri europene şi care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea 161/2003. Clotilde Armand a transmis că va pune la dispoziţie toate documentele solicitate de către Parchet şi prefect, dar a adăugat că autorităţile competente ar fi confirmat că numirea sa în funcţia de manager al unui proiect cu fonduri UE a fost corectă.

'Avem o confirmare de la oficialii de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care ne transmit că suntem eligibili. Înainte de a se face numirile în cadrul proiectului, a existat o verificare şi autorităţile competente care ne-au transmis că totul este corect. Ştiţi, nu facem nimic de capul nostru', a scris Armand, luni, pe Facebook.

Ea a menţionat că a răspuns de fiecare dată solicitărilor ANI referitoare la acest subiect şi că a depus un punct de vedere însoţit de documente justificative 'care arată legalitatea activităţilor' desfăşurate în calitate de primar al Sectorului 1, dar că nu a primit niciun răspuns şi că i-a fost 'refuzat de mai multe ori' accesul la dosar. 'Depun plângere penală împotriva inspectorului ANI care a refuzat sistematic accesul la dosar', a anunţat ea.

