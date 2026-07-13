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DCNews Sport Pilotul Adrian Rus mai suferise un accident la Brno. Șapte luni mai târziu, a murit pe același circuit

Pilotul Adrian Rus mai suferise un accident la Brno. Șapte luni mai târziu, a murit pe același circuit

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 13 Iul 2026
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adrian rus sinner
Adrian Rus-Sinner/ foto Facebook

Pilotul român de motociclism Adrian Rus, mort în urma accidentului produs la Brno, mai trecuse printr-o căzătură pe același circuit în decembrie 2025.

Pilotul român de motociclism Adrian Rus, supranumit „Sinner”, mai trecuse printr-un accident pe circuitul de la Brno din Cehia, același traseu pe care și-a pierdut viața în timpul unei curse, duminică.

Accident la 150 km/h pe același circuit 

Cu doar câteva luni înainte de accidentul care i-a adus sfârșitul, Adrian Rus povestea pe vlogul său despre o căzătură suferită pe circuitul de la Brno, în timpul unei etape desfășurate în decembrie 2025. El explica, atunci, că a pierdut controlul motocicletei după ce a accelerat prea devreme într-un viraj și că, ulterior, a revenit pe circuit fără să observe că nu își închisese casca.

„Acolo a fost o deschidere de gaz mult prea devreme față de unghiul de înclinare. Motocicleta nu mai pornea, după cum ați văzut la începutul cursei. Am intrat pe linia boxelor, mi-am dat casca jos, am zis 'OK, asta e'. După care niște băieți voinici au zis că nu se poate, să încercăm. A pornit motocicleta și de acolo am pornit fără să mă mai asigur că e închisă casca. Da, am căzut cu casca deschisă”, mărturisea el.

Deși incidentul s-a produs la aproximativ 150 km/h, motociclistul a continuat cursa și a reușit să adune puncte pentru echipa sa. La finalul etapei, Adrian Rus vorbea cu optimism despre experiența de la Brno: „Brno e o etapă foarte frumoasă, chiar dacă nu a ieșit așa cum am vrut eu. Însă am prea multe pretenții pentru câtă experiență am aici, adică zero. Ce e luat, bun luat, și mulțumesc cui trebuie să mulțumesc”.

Ultima cursă a lui Adrian Rus

Adrian Rus a murit în urma unui accident produs la startul unei curse de pe circuitul de la Brno. Un alt pilot, austriacul Filip Steinmayr, a rămas imobilizat pe grila de start după ce motocicleta sa nu a mai pornit. Deși a încercat să îi avertizeze pe ceilalți concurenți, Adrian Rus, venit din spate cu viteză mare, nu a mai putut evita impactul.

Ciocnirea a fost extrem de violentă, iar motocicletele au luat foc. Pilotul austriac a murit la fața locului, iar Adrian Rus a fost transportat la spital, unde și-a pierdut viața.

Autoritățile din Cehia au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările tragediei.

Organizatorul competiției a decis să anuleze restul curselor în semn de respect pentru cei doi piloți morți.

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adrian rus
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