Oana Bulai: PSD a anunțat pachetul de măsuri sociale pentru a face mai ușoară toamna și iarna

"Am avut foarte multe activități pe care le-am realizat alături de echipa minunată de la PSD Roman și de tinerii mei absolut minunați. Ne-am bucurat, am râs, am învățat lucruri noi.

Am avut o dezbatere foarte bună cu privire la legile educației și discuții cu mulți romașcani. Dar, acum, fiecare înapoi la treabă! Parlamentarii în Legislativ, iar tinerii, începând de luni, înapoi la școală.

Asta nu înseamnă că nu vom avea în continuare activități noi, dedicate lor, tinerilor, dar și romașcanilor. Dimpotrivă, îmi propun ca în această sesiune să avem mai multe proiecte pentru Roman, pentru județul Neamț, în care să implicăm un număr cât mai mare de oameni. Voi reveni cu detalii de îndată ce pun totul la punct!

Revenind la Parlament, urmează o sesiune în care parlamentarii vor avea un rol foarte important în privința susținerii măsurilor sociale de protecție pentru români. Încă de dinaintea sesiunii parlamentare, PSD a anunțat pachetul de măsuri sociale pentru a face mai ușoară toamna și iarna care urmează. Pachetul de măsuri anunțat de PSD are drept obiectiv apărarea cetățenilor care o duc greu, dar și a companiilor românești.

Nu va fi ușor, dar va trebui să trecem cu bine peste toate obstacolele, iar prioritar să fie interesul românilor!

Îmi doresc ca și în această sesiune parlamentară să avem o colaborare eficientă, prin care să aduc în prim plan problemele cu care se confruntă nemțenii!", a scris pe Facebook, Oana Bulai.

