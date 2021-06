Percheziții la Primăria Iași. Mihai Chirica: Cine a greşit va plăti

Joi dimineaţă, s-au derulat percheziţii la sediul primăriei. Chirica a afirmat că aceste percheziţii sunt "absolut legale" şi că ancheta procurorilor anticorupţie ar fi fost declanşată ca urmare a unei plângeri venite din partea unui membru al Partidului Naţional Liberal, fost consilier local, cu privire la un schimb de teren care a avut ca scop extinderea unui cimitir.



"Este o acţiune pe care o face DNA Bucureşti privind ridicarea unor documente legate de perioada 2005- 2018, o acţiune absolut legală, care s-a întâmplat din timpul pandemiei. Au cerut nişte documente. Acum au venit să îşi întregească portofoliul de documente pe care le solicită. Sigur că da, sunt primarul în funcţie. Trebuie să le acord tot sprijinul pentru ca lucrurile să meargă aşa cum scrie la lege. Nu am nicio calitate şi nici foarte multe detalii. Sunt hotărâri legate de inventarierile din 2005. Probabil este legat, din ce am putut să remarc, şi de terenul care a făcut obiectul schimbului de lângă Cimitirul Eternitate şi care, se pare, a fost o reclamaţie din interiorul PNL, a unui consilier la vremea respectivă faţă de colegii săi", a afirmat Chirica.



El a precizat că percheziţiile au vizat birourile angajaţilor de la Serviciul Patrimoniu şi de la Serviciul Cadastru.



"Cine a greşit va plăti. (...) Eu personal nu am nicio emoţie", a adăugat primarul Iaşiului.

Percheziţii în Iaşi



Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, astăzi, percheziţii în 11 locaţii situate pe raza judeţului Iaşi în cadrul unui dosar în care se investighează infracţiuni de corupţie săvârşite în anul 2019. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că una dintre percheziţii se desfăşoară la sediul Primăriei Iaşi.



DNA precizează într-un comunicatcă procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în cursul anului 2019, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie.



"Joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii situate pe raza judeţului Iaşi, din care una este sediul unei instituţii publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale", se mai precizează în comunicatul DNA.