Iohannis: Vaccinarea, SINGURA cale de a opri pandemia. Ne oprim la următoarele țeluri

„Dați-mi voie să recapitulăm foarte pe scurt câteva date despre pandemie și chiar despre campania de vaccinare. Am avut în ultimele săptămâni o evoluție încurajatoare. De la o zi la alta, numărul de bolnavi a scăzut. A scăzut numărul de persoane care sunt internate la terapie intensivă și da, a scăzut și numărul de persoane care au murit în fiecare zi de pe urma acestei boli cumplite”, a transmis președintele României, de la Cotroceni.

Campania de vaccinare a prins viteză. Acestea sunt țintele

„În același timp, campania de vaccinare a prins viteză. Avem în fiecare zi peste 100.000 de persoane care se vaccinează și am parcurs deja un drum lung. Însă, este nevoie de mai mult, este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieșim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Nu este altă cale de a finaliza această pandemie cu succes.

Pentru acest lucru, în ședința de astăzi am stabilit niște ținte de vaccinare. Aș «spicui» (sic!) dintr-un tabel. Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane vaccinate; la 1 iulie, 6 milioane; la 1 august, 7 milioane de persoane vaccinate. O să vă întrebați de ce aceste date. Am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare și am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Așadar, ne pregătim de relaxare”, a adăugat președintele Klaus Iohannis.

Relaxarea trebuie să fie precaută, mai spune Iohannis

„Trebuie să fie o relaxare precaută. Noi vrem să scăpăm de pandemie, nu vrem să ne relaxăm în iunie ca să revenim cu restricții în august. Vrem să avem un calendar care ne permite să reluăm multe activități, dar care nu ne expun pericolului revenirii pandemiei în forță”, a mai spus președintele. „Așadar, vom avea o relaxare pas cu pas. Am elaborat un calendar care va include acest lucru până la 1 septembrie”.