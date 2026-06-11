Elev din Hunedoara, eliminat din Bacalaureat după ce i-a sunat telefonul la o avertizare RO-Alert

În urma acestui incident, elevul nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Foto: Pixabay

Un elev din Hunedoara a fost eliminat de la Bacalaureat după ce i-a sunat telefonul la o avertizare RO-Alert.

Un elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de Bacalaureat, joi, după ce telefonul mobil pe care îl avea la el a început să sune în urma unei avertizări RO-ALERT de furtună, ce a fost transmisă în judeţul Hunedoara.

El se afla în sală pentru a susţine proba de evaluare a competenţelor într-o limbă străină de circulaţie internaţională. În urma acestui incident, elevul nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

"Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenţionări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen şi nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului", a declarat, pentru Agerpres, inspectorul şcolar general prof. dr. Maria Ştefănie.

Elevii nu au voie cu telefoanele în sala de examen

Totpdată, prof. dr. Maria Ştefănie a subliniat faptul că în liceele din judeţul Hunedoara au fost făcute mai multe simulări ale examenului de Bacalaureat, în care au fost prezentate regulile pe care elevii trebuie să le respectate în sesiune, inclusiv faptul că nu au voie cu telefoanele în sală.

"Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de Bacalaureat", a punctat inspectorul şcolar general prof. dr. Maria Ştefănie.

Candidaţii care susţin proba de evaluare a competenţelor nu primesc note, ci doar calificative. Totodată, cei care nu se prezintă la acest examen nu mai pot să participe la probele scrise.

La actuala sesiune a Bacalaureatului s-au înscris 2.347 de absolvenţi de liceu din judeţul Hunedoara, din care 2.010 din promoţia curentă şi 337 din promoţii anterioare.

Calendar Bacalaureat 2026





Probele de evaluare a competențelor:

8-10 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

10-11 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

11-12 iunie 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională

15-17 iunie 2026 - Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise:

29 iunie 2026 - Limba și literatura română

30 iunie 2026 - Proba obligatorie a profilului

2 iulie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării

3 iulie 2026 - Limba și literatura maternă

7 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

8-9 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale





