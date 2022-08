Eduard Novak zice că Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe la primirea delegaţiei de canotaj

„Vreau să felicit încă o dată canotorii români, dar și antrenorii, federația și pe toți cei care au pus umărul la rezultatele lor remarcabile, pentru performanțele istorice de la Campionatele Europene. Am transmis mesaje de felicitare, publice și private, și în timpul competițiilor, pe care le-am urmărit îndeaproape, cu emoție, mândrie și interes”, și-a început astfel, ministrul Sportului, Eduard Novak, mesajul publicat luni seară pe contul de Facebook.

„Primirea delegației noastre la revenirea în țară a fost organizată de Federația Română de Canotaj. Federația a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial și a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în țară cu rezultate internaționale”, a precizat Eduard Novak.

„Am tot respectul pentru canotaj, este unul dintre sporturile cu cea mai constantă și îndelungată tradiție în performanță. Aprecierea corectă a rezultatelor deja obținute, dar și a potențialulul pe care acest sport îl are, au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federației Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere și susținere, tocmai pentru că respectăm valoarea și competența.

Rezultatele de la Munchen sunt istorice, cu adevărat. Este regretabil că aceste momente de glorie, la care sportivii au dreptul și de care ar trebui să se bucure din plin, sunt deturnate pe un fond care nu are nimic de-a face cu performanța sau cu realitatea, cu esența sportului sau a succesului. Și este regretabil și că revenirea junioarelor de la gimnastică nu are parte de aceeași atenție. Vă asigur că nu există bucurie mai mare pentru mine decât reușita unui sportiv și că am un respect nesfârșit pentru sacrificiul și munca din spatele acestor reușite. Canotorii români sunt niște eroi. Le doresc să nu se lase umbriți de acest fals conflict și le mulțumesc pentru bucuria pe care ne-au adus-o tuturor!”, a conchis ministrul Sportului, Eduard Novak.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News