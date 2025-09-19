Diana Șoșoacă ajunge în fața PÎCCJ. Patru infracțiuni de lipsire de libertate - Acuzațiile complete

Marți, Diana Șoșoacă va da cu subsemnatul la Parchetul General. Aceasta va fi audiată în calitate de suspect. Este acuzată de mai multe infracțiuni, printre care: lipsire de libertate, ultraj şi promovarea în public a unor idei şi doctrine legionare.



Diana Şoşoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni); promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni); negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prev. de art 6 alin.1 din OUG nr. 31 din 2002) şi ultraj, conform Agerpres.

Dacă nu se prezintă la audieri, Diana Șoșoacă va fi adusă cu mandat.



- La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.



"E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot", declara Diana Şoşoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.



- În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.



Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe Youtube şi l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.



"Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât "Trăiască Legiunea şi Căpitanul" care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!", spunea Şoşoacă.



- În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.



Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, unde spunea despre Nicolae Ceaușescu: "Nimeni nu l-a egalat vreodată".