Data publicării: 20:05 19 Sep 2025

Diana Șoșoacă ajunge în fața PÎCCJ. Patru infracțiuni de lipsire de libertate - Acuzațiile complete

Autor: Roxana Neagu
sosoaca_78734200 Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
 

Europarlamentara Diana Șoșoacă ajunge în fața procurorilor. O parte din acuzații o bagă în aceeași categorie cu fostul candidat prezidențial Călin Georgescu.

Marți, Diana Șoșoacă va da cu subsemnatul la Parchetul General. Aceasta va fi audiată în calitate de suspect. Este acuzată de mai multe infracțiuni, printre care: lipsire de libertate, ultraj şi promovarea în public a unor idei şi doctrine legionare. 

Diana Şoşoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni); promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni); negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prev. de art 6 alin.1 din OUG nr. 31 din 2002) şi ultraj, conform Agerpres. 

Dacă nu se prezintă la audieri, Diana Șoșoacă va fi adusă cu mandat. 

- La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta.

"E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot", declara Diana Şoşoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

- În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe Youtube şi l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

"Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât "Trăiască Legiunea şi Căpitanul" care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!", spunea Şoşoacă.

- În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid.

Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie în plenul Parlamentului European, unde spunea despre Nicolae Ceaușescu: "Nimeni nu l-a egalat vreodată".

