David Popovici are în România ceva ce America nu i-ar putea oferi niciodată

David Popovici a refuzat oferte tentante din Statele Unite ale Americii. „Absolut. Sunt tentante. Vin şi îţi oferă o educaţie, o diplomă prestigioasă, condiţii de pregătire şi acces la specialişti. Dar trebuie să găseşti ce funcţionează pentru tine. Mediul de acolo are nişte cutume, nişte lucruri nescrise”, a spus Adrian Rădulescu.

David Popovici a devenit un idol în România și are parte de un suport extraordinar, ceea ce ar fi fost greu de egalat chiar și în SUA. „Odată cu sprijinul pe care îl are de la Federaţie, Comitet (n.r. COSR), club (n.r. Dinamo). După care, prin sprijinul şi înţelegerea pe care le are la şcoală. Şi, în general, oamenii pe care îi avem în jurul nostru, inconştient sau conştient, cred în visul lui. Şi încearcă să îl ajute. Când eşti într-un astfel de mediu, este bine să rămâi. Creşte riscul exponenţial la o astfel de schimbare”, a spus Adrian Rădulescu pentru FANATIK.

Citește și...

David Popovici, opt mese pe zi. Alimentele de care nu se atinge

Înotătorul român David Popovici a spus cum reușește să se mențină în formă pentru competițiile importante.

David Popovici a vorbit despre alimentație și a dezvăluit că, uneori, are și opt mese pe zi.

„Am o masă înainte de antrenament, o masă imediat după antrenament. După, ajung acasă, mai mănânc ceva, apoi prânzul. Când zic ceva, nu e puțin, e o masă de om obișnuit în ceea ce privește cantitatea. Nu am măsurat caloriile niciodată tocmai pentru că la mine nu contează cât de mult mănânc. Important e să mănânc sănătos și să mă feresc de mâncăruri procesate, fast food. Prânzul este deja a patra masă. După prânz, poate mai mănânc ceva până în antrenament. Aici, mai puțin, poate un baton cu lapte. După, încă o masă după antrenament, iar apoi cina. Cred că deja s-au adunat șapte mese. Uneori, am și opt. Am nevoie pentru că ard foarte mult. Cred că, dacă m-aș lăsa de înot bruc, m-aș îngrășa imediat. Mă ajută și metabolismul puțin”, a spus David Popovici în cadrul Fair Play Podcast.

Amintim că David Popovici a fost performerul delegației României care a încheiat în clasamentul pe medalii din Peru pe locul 4, la egalitate cu Turcia.

David Popovici a acordat un interviu pentru publicația americană de specialitate Swim Swam, în care a vorbit despre ce îl motivează în fiecare zi: „Mă motivează, zi de zi, ideea de a fi cel mai bun al tuturor timpurilor și de a atinge acest statut în cel mai scurt timp posibil. Vreau să fiu campionul lumii, un campion de necontestat! Acestea sunt lucrurile care mă motivează ocazional. De pildă, când mă mai plictisesc la antrenamente. Dar ceea ce mă motivează cu adevărat, în permanență, zi și noapte, când nu vreau să mă trezesc devreme pentru antrenament sau când apa e rece la bazin e, pur și simplu, obsesia mea. Obsesia mea de a fi cel mai bun, cel mai rapid!”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News