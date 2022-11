David Popovici a fost desemnat înotătorul anului în lume. Sportivul român, pe prima pagină a revistei Swimming World Magazine / foto

Clubul Sportiv Dinamo a anunțat faptul că David Popovici a fost desemnat de revista Swimming World Magazine înotătorul anului în lume

„ÎNOT. David POPOVICI - înotătorul anului în lume! Revista Swimming World Magazine, cea mai prestigioasă publicație din lume dedicată natației, l-a desemnat pe David Popovici cel mai bun înotător al anului 2022. Este prima oară în istorie când un înotător român primește această nominalizare. David (CS Dinamo) intră astfel într-o galerie selectă de nume mari. Ultimul câștigător la masculin (2021 și 2019) a fost americanul Caeleb Dressel“, au scris cei de la CS Dinamo pe Facebook.

David Popovici are în România ceva ce America nu i-ar putea oferi niciodată

David Popovici a refuzat oferte tentante din Statele Unite ale Americii. „Absolut. Sunt tentante. Vin şi îţi oferă o educaţie, o diplomă prestigioasă, condiţii de pregătire şi acces la specialişti. Dar trebuie să găseşti ce funcţionează pentru tine. Mediul de acolo are nişte cutume, nişte lucruri nescrise”, a spus Adrian Rădulescu.

David Popovici a devenit un idol în România și are parte de un suport extraordinar, ceea ce ar fi fost greu de egalat chiar și în SUA. „Odată cu sprijinul pe care îl are de la Federaţie, Comitet (n.r. COSR), club (n.r. Dinamo). După care, prin sprijinul şi înţelegerea pe care le are la şcoală. Şi, în general, oamenii pe care îi avem în jurul nostru, inconştient sau conştient, cred în visul lui. Şi încearcă să îl ajute. Când eşti într-un astfel de mediu, este bine să rămâi. Creşte riscul exponenţial la o astfel de schimbare”, a spus Adrian Rădulescu pentru FANATIK.

David Popovici, învins de românul Daniel Martin în finală

Dublul campion mondial David Popovici a fost învins de Daniel Cristian Martin în finala probei de 100 m mixt, care nu se numără printre favoritele sportivului dinamovist, sâmbătă, la Campionatele Naţionale de înot în bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.

Martin (CSM Bacău) a fost înregistrat cu timpul de 53 sec 41/100, fiind mai rapid decât David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) cu 06/100 (53 sec 47/100). Podiumul a fost completat de Patrick Sebastian Dinu (CS Farul Constanţa), înregistrat în 54 sec 78/100.



Un rezultat neaşteptat s-a înregistrat la ştafeta combinată 4x50 m mixt, unde CSU Politehnica Timişoara şi CSA Steaua Bucureşti au fost cronometrate cu acelaşi timp, 01 min 49 sec 06/100, împărţind primul loc, potrivit site-ului FRNPM. Mai mult alte două echipe au fost înregistrate cu acelaşi timp, 01 min 51 sec 69/100, împărţind locul secund, CSM Constanţa şi CSM Corona Braşov (citește mai mult AICI).

