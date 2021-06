Criză gunoi Sectorul 1. Clotilde Armand: Este un șantaj! Am cerut ridicarea licenței acestui operator

"Ce se întâmplă acum este un şantaj total inacceptabil, pe care statul roman nu trebuie să îl accepte. Vedeţi pe străzile Sectorului 1 nişte muncitori ai operatorului de salubritate care muncesc, care mătura, care prestează nişte servicii scumpe, dar când e vorba de serviciul public, de ridicare de gunoi, ei nu prestează acest serviciu când este obligatoriu prin lege, prin regulamentul de salubritate, prin contractul lor să presteze acest serviciu public. Ei ce fac? Fac toate celelalte servicii scumpe, dar serviciul public nu îl prestează. Este un şantaj şi este inadmisibil.

Acest operator de salubritate lucrează pentru statul român şi nu invers. Am văzut cum muncitorii dădeau cu jet de apă pe trotuar, pe carosabil şi dădeau cu acest jet de apă şi pe gunoi, fără să îl ridice. Vi se pare o situaţie acceptabilă? Este o situaţie de şantaj care nu este acceptabilă. În orice capitală europeană, a doua zi ar fi oprit acest şantaj. Astăzi, am făcut o solicitare către ANRSC care este autoritatea care reglementează activitatea aceasta de salubritate. Am făcut o solicitare de analiza pentru ridicarea licenţei acestui operator șantajist", a spus Clotilde Armand.

"Ne dorim să îi plătim pe sortatori direct, nu prin firma de salubritate. Noi deja am făcut o plată de 9 milioane în ultima zi a lunii mai, precizând clar că 4 milioane sunt pentru sortatori. Ei nu au primit suma respectivă. Ne dorim ca toate facturile care sunt neplătite către sortatori - şi facturile care vor fi în viitor - sortatorii să fie plătiţi direct. Noi am crezut ca operatorul va fi de acord cu această soluţie normală. Ei vor să continue şantajul. Este foarte grav", a mai spus primarul Sectorului 1.

"Ei vor ca noi sa nu mai contestam nicio factura, ceea ce nu putem s afacem pentru ca sunt deja contestate aceste facturi. Aceste 4 milioane pentru sortatori deja s-au achitat."

"In calitate de consilier local am avut mereu aceeasi linie. In momentul in care un prestator de salubritate are un monopol public, este delegat, avem uns erviciu public de prestat, regula este asa la nivel european... Noi ii decontam costurile plus un profit. La nivel european, acest profit este 5,5%. Peste 5,5% se numeste ajutor de stat si este interzis. Ca sa ii decontam costurile, trebuie sa stim care sunt aceste costrui. Eu am cerut in acest consilu local de patru ori deja acest drept de control care este prevazut de lege, de contract si de toate reglementarile in vigoare. Acest drept de control imi permite sa verific si sa stiu acre sunt costurile efective ale operatoru;ui ca sa pot sa am niste tarife care corespund cu aceste costuri. la ora actuala, avem niste tarife care nu ami corespund cu absolut nimic. Sunt de 5 ori, de 10 ori mai amri decat au fost la licitatie, in 2007. Este normal ca in momentul in care este o licitatie sa vii cu o fundamentare si o estimare a costurile, dar apoi este prevazt ca in fiecare an sa verifici care sunt costurile efective si pe baza acestora se fac anumite tarife. Tarifele care se fac la ora actuala nu au nicio legatura cu realitatea si cu costurile efective. Acest litigiu comercial nu are legatura cu ridicarea gunoiul. Este interzis prin lege s anu ridici gunoiul cand ai o delegare de serviciu public"

Știre în curs...