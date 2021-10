Cristina Șișcanu, rețetă de pizza. Care e secretul: A ieșit minunăția asta de pizza prietenoasă cu silueta

Cristina Șișcanu a descoperit un mod inedit de a găti pizza, în așa manieră încât acest preparat delicios să nu se transforme într-o bombă calorică.

„Nici mie nu îmi vine să cred că a ieșit minunăția asta de pizza care este prietenoasă cu silueta”, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram înainte să prezinte rețeta completă.

Ingrediente pentru „pizza cu de toate care nu îngrașă”

Pentru blat:

* 400 - 500g dovlecei (cântăriţi întregi)

* 20g parmezan

* 50g făină de ovăz

* 1 ou

* 1/2 linguriţă usturoi granulat

* 1 linguriţă busuioc uscat

* 1 linguriţă oregano uscat

* 1 linguriţă pătrunjel verde uscat

* sare

* unt/ulei pentru uns tava

Pentru topping:

* 1 mozzarella light

* roşii cherry

* măsline verzi

* porumb

* busuioc

* pastă de roşii

* 100 g prosciutto

Mod de preparare

Iată ce a scris Cristina Șișcanu pe contul de Instagram:

„1. Dovleceii i-am curăţat şi i-am dat prin răzătoare. Peste ei am presărat puţină sare încât să îi ajute să elimine apa. I-am lăsat să se odihnească aproximativ 20 de minute.

2. Am stors dovleceii de apă şi i-am amestecat cu parmezanul, făina de ovăz (am râşnit fulgi de ovăz), usturoiul şi ierburile aromatice și cu oul bătut.

3. Am uns o tavă şi am aşezat uniform compoziţia. O puteţi modela cu mâna într-o tavă întinsă. Am dat blatul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 45 de minute.

4. Când blatul s-a rumenit, l-am scos din cuptor şi l-am lăsat să se răcorească.

5. Am uns blatul cu pastă de roşii şi am pus peste el felii de mozzarella, prosciutto, roşii cherry şi măsline verzi. Am presărat la final câteva boabe de porumb

6. Am dat pizza în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru încă aproximativ zece minute.”

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună o fetiță, pe care o cresc alături de ceilalți doi copii ai prezentatorului.

După ce s-a zvonit că relația dintre Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-a destrămat, Cristina Șișcanu a negat toate zvonurile și a spus că problema divorțului nu s-a pus niciodată între ei doi.

„Problema divorțului nu s-a pus niciodată, nu ne-am gândit la așa ceva, nu a fost cazul... nu există așa ceva!”, a subliniat Cristina Șișcanu.