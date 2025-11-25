Cine are șanse în conducerea AUR. Sunt alegeri

Printre cei mai cunoscuți, implicați și politicieni cu vizibilitate, care au șanse, se numără: Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia și Petrișor Peiu, acesta din urmă candidând pentru funcția de președinte al CNC.

Europarlamentarii Georgiana Teodorescu și Adrian Axinia sunt printre cei care candidează pentru vicepreședinție. Alte nume cunoscute sunt: Ramona Bruynseels, Andrei Gușă sau Dan Tanasă.

Georgiana Teodorescu, una dintre vocile tot mai vizibile din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), are un parcurs profesional solid în domeniul juridic și academic

A absolvit Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în perioada 2004-2008, continuând apoi studiile la București. Parcursul său include: masterat în dreptul afacerilor la Universitatea „Nicolae Titulescu”, doctorat în drept la Universitatea „Titu Maiorescu”, studii postuniversitare la Colegiul Național de Apărare, în programul „Securitate și bună guvernare”.

În domeniul profesional, Georgiana Teodorescu a activat în mai multe cabinete și societăți de avocatură. În paralel, a predat în mediul universitar la Universitatea „Titu Maiorescu”, inițial ca asistent universitar doctor, iar din 2019 ca lector universitar. Începând cu 2022, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, ocupă funcția de coordonator al relațiilor externe în cadrul AUR, rol care o plasează în centrul contactelor internaționale ale partidului.

Adrian Axinia, europarlamentar, inginer și antreprenor

Adrian Axinia a fost ales europarlamentar pe lista Alianţei AUR, în urma scrutinului din 9 iunie 2024, potrivit rezultatelor finale prezentate la 18 iunie de 2024 de Biroul Electoral Central. S-a născut în Focşani, pe 18 octombrie 1977.

A absolvit Facultatea de Inginerie în Limbi Străine din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, cu specializarea Inginerie Civilă - în Limba Franceză, potrivit CV-ului postat pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor - www.cdep.ro.

Este inginer, antreprenor, vicepreşedinte al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR).

Petrișor Peiu, senator

Senatorul Petrișor Peiu este doctor al Universității Politehnica din București (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) și al premierului Adrian Năstase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) și vicepreședinte al Agenției pentru Investiții Străine (2003-2004).

Este preparator universitar/ asistent universitar / șef de lucrări - Didactice / cercetare / îndrumare - Universitatea Politehnica București. Este, printre altele, autor a numeroase rapoarte de politică economică internațională pentru Fundația Universitară a Mării Negre, sub egida Academiei Române.

