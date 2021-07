VIDEO cu ”Dan Barna, președinte!” ”Nu a fost regie, s-au trezit cu mine în fața scenei în timp ce cântau”

Cu această ocazie, USR PLUS Diaspora a publicat următorul mesaj pe contul de Facebook:

„Co-președintele, co-șeful, vicepremierul și înălțimea sa (la propriu, e cel mai înalt din partid) Dan Barna își sărbătorește azi ziua de naștere, iar noi USR PLUS Diaspora îi urăm La mulți ani! și ne bucurăm că e un om cu simțul umorului. Pentru că în politica românească umorul e cea mai rezistentă armură. În clipul de mai jos, Dan Barna & echipa de la guvern, aseară, la concertul celor de la Lunatic, autorii nemuritorului hit și șlagăr de campanie „Fericiți în România”, un titlu care rămâne deviza și scopul nostru ca partid și oameni îndrăgostiți de România, oriunde am fi. Voie bună.”

Dan Barna a comentat, tot pe Facebook, filmulețul pe care îl puteți urmări mai jos:

„Acest filmuleț a fost facut joi seară cand dragii mei colegi de la birou au decis ca decat sa imi cumpere un ce știi ce obiect de pierdut prin sertar mai bine mă invită, surpriză, la o terasă unde întâmplator, formatia Lunatic isi lansau, in primul lor concert ever, albumul pe care este si piesa cu Fericiti in Romania, in care sunt linii bune de umor pe seama mea. A fost unul dintre cele mai frumoase si inspirate cadouri primite vreodata iar pentru membrii formatiei a fost un moment foarte hazliu cand s- au trezit cu mine in fata scenei in timp ce cantau: “daca ar fi fost Dan Barna presedinte nu mai venea nici pandemia….”Un moment fara nici o regie dar foarte haios pentru publicul prezent pe terasa respectiva. Multumesc si aici pentru urarile primite astazi.De toate felurile”, a transmis Dan Barna.

VIDEO