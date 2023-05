Descoperire bizară: Un pumnal din epoca de piatră a fost descoperit de o fețită de opt ani în fața școlii sale

O tânără fată din Norvegia a făcut o descoperire remarcabilă în timp ce se juca afară, lângă școala ei - un pumnal de cremene vechi de 3.700 de ani, creat de oameni în epoca de piatră, relatează ATI.

Descoprirea devine și mai fascinantă ținând cont că pumnalul este făcut din silex, care nu se găsește în mod natural în Norvegia, îi face pe arheologi să creadă că ar fi fost adus din Danemarca antică.

Copilul de opt ani, identificat doar ca Elise, a declarat că voia să ridice de jos o piatră și așa a descoperit pumnalul.

Emoționată de descoperire, Elise i-a arătat obiectul de piatră profesoarei ei, Karen Drange. Dragne a remarcat, totuși, că obiectul lung de aproape 13 cm, nu era o simplă piatră – de fapt, părea străvechi. Mai curios, era făcut din silex, o rocă sedimentară tare care nu se găsește în mod natural în Norvegia.

Are o culoare maro-gri, iar marginile ascuțite sunt zimțate, ceea ce indică faptul că este posibil să fi fost lovită în mod repetat.

Profesoara a contactat mai apoi autoritățile din Vestland, care la rândul lor au cerut ajutorul unui arheolog pentru a examinat obiectul. ”Piatra este un frumos pumnal de silex din perioada neolitică. Este un pumnal incredibil de fin, care este foarte rar de găsit”, a ajuns la concluzie arheologul, Louise Bjerre Petersen.

Conform cercetărilor de la Muzeul Național al Danemarcei, pumnalele din silex din epoca de piatră au avut un scop oarecum surprinzător în rândul comunităților neolitice: cercetătorii cred că ar fi putut fi ”obiecte de prestigiu” concepute pentru a indica statutul proprietarului lor.

Pumnalele de silex de prestigiu au apărut pentru prima dată spre sfârșitul erei neolitice, cam în aceeași perioadă a începutului epocii timpurii a bronzului pe continentul european.

Pumnalele din epoca bronzului au servit, de asemenea, drept simboluri de statut în rândul comunităților europene timpurii, iar experții cred că pumnalele de silex găsite în Danemarca ar fi putut fi imitații ale acestor pumnale de metal puțin mai avansate.

Această scurtă perioadă de la sfârșitul epocii de piatră este uneori denumită ”Perioada pumnalului”, deoarece lucrătorii danezi din cremene au continuat să-și perfecționeze meșteșugurile. Și chiar dacă bronzul a devenit mai utilizat pe scară largă, pumnalele de silex au continuat să fie produse până în epoca bronzului.

