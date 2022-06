Un exemplar din "Povestea slujitoarei", care nu arde, vândut la licitaţie cu 130.000 de dolari - Video

Un exemplar ignifug din "The Handmaid's Tale" a fost vândut la licitaţie cu 130.000 de dolari.

Un exemplar ignifug al bestsellerului scriitoarei Margaret Atwood "The Handmaid's Tale" ("Povestea slujitoarei") a fost adjudecat în cadrul unei licitaţii pentru suma de 130.000 de dolari, informează Agerpres, citând DPA/PA Media.

Cum a fost testată rezistența la foc





Într-un videoclip promoţional, lansat înainte de licitaţie, autoarea canadiană, în vârstă de 82 de ani, poate fi văzută purtând mănuşi de protecţie şi folosind un aruncător de flăcări îndreptat spre carte pentru a-i testa rezistenţa la foc.



Copia ignifugă a celebrului roman a fost scoasă la vânzare în cadrul unei licitaţii organizată pentru strângerea de fonduri în beneficiul PEN America, o organizaţie non-profit care promovează libertatea de exprimare.



Toate veniturile obţinute în urma vânzării vor fi direcţionate către organizaţie şi către misiunea acesteia de combatere a proliferării fenomenului interzicerii unor cărţi în şcolile americane. Cartea a fost vândută marţi la casa de licitaţii Sotheby's din New York.

Mesajul scriitoarei





În urma vânzării, Atwood a declarat: "Sunt foarte mulţumită că această carte necombustibilă unică a "The Handmaid's Tale" a strâns atât de mulţi bani pentru PEN America. Problemele referitoare la libertatea de exprimare constituie subiectul unor dezbateri aprinse, iar PEN este o voce sănătoasă în mijlocul tuturor strigătelor".



"Videoclipul cu cartea incendiată de mine şi care refuză să ardă are acum un potenţial de 5 miliarde de vizualizări. Sperăm că va creşte nivelul de conştientizare şi va conduce la discuţii raţionale", a adăugat scriitoarea.

Cartea „Harry Potter şi piatra filosofală", care include mai multe greșeli de scriere, dar și semnătura autoarei J.K. Rowling, va fi licitată la Londra. Casa de vânzări Christie’s a stabilit prețul de pornire pentru exemplar la 230.000 de euro, scrie Le Figaro, potrivit CNN. Cartea face parte din cele 500 de exemplare cu copertă cartonată care au fost editate într-un prim tiraj în 1997. Dintre acestea, 300 au fost trimise bibliotecilor, iar exemplarul vândut de Christie’s, în cadrul „The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition”, face parte din alte 200. „Pe coperta din spate, de exemplu, «filosof», care este desigur un cuvânt cheie… este scris greşit «filosf», acel «o», acel al doilea «o» lipseşte. La fel, la pagina 53, în lista de obiecte pe care elevii trebuie să le aducă la Hogwarts, «o baghetă» se repetă de două ori.”, mai spune acesta. Prezentarea loturilor din expoziţia Art of Literature de la Christie’s este deschisă publicului între 7 şi 15 iunie.



În 2013, un alt exemplar din prima ediție a aceluiaşi roman - „Harry Potter și Piatra filozofală”, tipărit în 1997 și adnotat de autoarea sa, scriitoarea britanică J. K. Rowling, a fost vândut cu 150.000 de lire sterline (176.000 euro) la o licitație organizată de casa Sotheby’s. Volumul, care a stabilit astfel un record de preț pentru o carte scrisă de un autor britanic, a făcut parte dintr-un lot de 50 de opere originale adnotate de autorii lor – scriitori britanici și din Commonwealth -, care s-au vândut cu suma totală de 515.000 euro. Printre cele 50 de prime ediții adnotate de autorii lor s-au aflat volume precum „Jurnalul lui Bridget Jones/ Bridget Jones’s Diary”, de Helen Fielding, „Luminile nordului/ Northern Lights”, de Philip Pullman, și „Matilda”, de Roald Dahl. Vezi mai mult AICI.

