Un exemplar rar din prima ediție "Harry Potter și piatra filosofală", scos la licitație cu 230 000 de euro

Cartea „Harry Potter şi piatra filosofală", care include mai multe greșeli de scriere, dar și semnătura autoarei J.K. Rowling, va fi licitată la Londra. Casa de vânzări Christie’s a stabilit prețul de pornire pentru exemplar la 230.000 de euro, scrie Le Figaro, potrivit CNN. Cartea face parte din cele 500 de exemplare cu copertă cartonată care au fost editate într-un prim tiraj în 1997. Dintre acestea, 300 au fost trimise bibliotecilor, iar exemplarul vândut de Christie’s, în cadrul „The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition”, face parte din alte 200. „Pe coperta din spate, de exemplu, «filosof», care este desigur un cuvânt cheie… este scris greşit «filosf», acel «o», acel al doilea «o» lipseşte. La fel, la pagina 53, în lista de obiecte pe care elevii trebuie să le aducă la Hogwarts, «o baghetă» se repetă de două ori.”, mai spune acesta. Prezentarea loturilor din expoziţia Art of Literature de la Christie’s este deschisă publicului între 7 şi 15 iunie.



În 2013, un alt exemplar din prima ediție a aceluiaşi roman - „Harry Potter și Piatra filozofală”, tipărit în 1997 și adnotat de autoarea sa, scriitoarea britanică J. K. Rowling, a fost vândut cu 150.000 de lire sterline (176.000 euro) la o licitație organizată de casa Sotheby’s. Volumul, care a stabilit astfel un record de preț pentru o carte scrisă de un autor britanic, a făcut parte dintr-un lot de 50 de opere originale adnotate de autorii lor – scriitori britanici și din Commonwealth -, care s-au vândut cu suma totală de 515.000 euro. Printre cele 50 de prime ediții adnotate de autorii lor s-au aflat volume precum „Jurnalul lui Bridget Jones/ Bridget Jones’s Diary”, de Helen Fielding, „Luminile nordului/ Northern Lights”, de Philip Pullman, și „Matilda”, de Roald Dahl.

Seria „Harry Potter”, de J. K. Rowling, care include șapte romane, este unul dintre cele mai mari succese editoriale. Volumul „Harry Potter și Piatra Filozofală” a fost publicat pentru prima dată în 1997, prima ediție având un tiraj de aproximativ 500 de exemplare. Adaptarea cinematografică a seriei a avut la fel de mare succes, generând încasări de peste 7 miliarde de dolari.

