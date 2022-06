Udrea: Nu m-am înțeles cu Florian Coldea să mă scape de dosare!

„1. Nu m-am inteles cu Florian Coldea sa ma scape de dosare!

2. Nu sunt partenera de afaceri cu Florian Coldea!

3. Nu m-am intalnit si nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici macar intamplator, din decembrie 2014!

4. Este posibil ca eu si Florian Coldea sa avem prieteni comuni, dupa cum este sigur ca avem adversari comuni. Dar asta nu ne-a facut pe mine si pe el, prieteni.

De 2 luni se vehiculeaza sistematic si dupa un plan bine organizat aceste intoxicari, de aceea consider foarte importante clarificarile de mai sus!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat după ce instanţa bulgară a decis să o extrădeze în România pentru a ispăşi o condamnare de 6 ani închisoare în dosarul "Gala Bute", că "se pare că nu există justiţie" pentru ea în România sau Bulgaria.



Udrea le-a mai spus jurnaliştilor, pe holurile Curţii de Apel din Sofia, că nu poate să-i explice fetiţei ei ce se întâmplă, însă o va minţi că nu poate veni acasă pentru că are ceva de făcut.



"Se pare că nu există justiţie pentru mine. Nu în România sau Bulgaria (...) O să am un mesaj în zilele următoare pentru cei care au făcut presiuni asupra judecătorilor, dar şi pentru judecătorii care au acceptat aceste presiuni. Pentru decizia din 7 aprilie s-au făcut presiuni asupra judecătorilor", a spus Elena Udrea, la ieşirea din sala de judecată, având cătuşe la mâini şi flancată de poliţişti bulgari.



Întrebată cum îi va explica fetiţei ei faptul că va lipsi o vreme, Udrea a răspuns: "Credeţi că un copil de trei ani ştie ce se întâmplă sau că i-aş spune ce se întâmplă? O să-i spun din nou o minciună, că nu pot veni pentru că am ceva de făcut, aşa cum o mint de două luni".



Curtea de Apel din Sofia a admis vineri cererea autorităţilor române privind extrădarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat în România o condamnare de 6 ani închisoare în dosarul "Gala Bute".



Instanţa din Bulgaria a dispus punerea în executare a mandatului european emis pe numele Elenei Udrea şi extrădarea în România, decizia fiind definitivă.



La începutul lunii aprilie, Elena Udrea a fugit din România, înainte ca Instanţa supremă să confirme condamnarea de 6 ani închisoare primită în dosarul 'Gala Bute'.



Pe 7 aprilie, Udrea a fost prinsă de poliţia de frontieră din Bulgaria, în timp ce încerca să treacă în Grecia cu un autoturism pe la punctul de trecere Kulata.



La mijlocul lunii aprilie, tribunalul districtual din Blagoevgrad a aprobat punerea în executare a mandatului european emis pe numele ei şi extrădarea în România.



Elena Udrea a atacat acest verdict la Curtea de Apel din Sofia, fără a avea câştig de cauză.

Este vorba de dosarul în care Nelu Iordache este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea fostei companii de transport aerian Blue Air achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.



Curtea de Apel Bucureşti ar fi trebuit să dea vineri sentinţa definitivă în acest dosar, însă judecătorii au dispus să repună cauza pe rol, pentru a vedea dacă se aplică decizia CCR.



"În baza art. 395 alin 1 C. proc. pen., repune cauza pe rol, fixând termen la data de 26.09.2022, ora 10,00, în vederea discutării efectelor deciziei nr. 358/26.05.2022 pronunţate de Curtea Constituţională a României. Se vor cita inculpaţii Iordache Nelu, SC Bata Sky Imobiliare SA prin lichidator judiciar, Imad Ali, Băluţă (fostă Stancu) Mioara, Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria şi partea civilă ANAF. Se asigură asistenţa juridică a inculpaţilor prin contactarea avocaţilor aleşi ori a avocaţi din oficiu", se arată în decizia instanţei.



Pe 26 mai, Curtea Constituţională a declarat neconstituţional un articol din Codul penal care permitea procurorilor să întrerupă cursul prescripţiei prin administrarea de noi probe.



CCR a stabilit că, între 25 iunie 2018 şi 30 mai 2022, nu a existat o legislaţie în vigoare care să permită întreruperea prescrierii faptelor în cazul dosarelor penale.



De această reglementare ar putea beneficia persoane importante trimise în judecată, precum Elena Udrea, Ioana Băsescu, Sorin Blejnar, Lucian Duţă, Călin Popescu-Tăriceanu. Dosarele acestora s-ar putea închide, pe motiv că faptele de care sunt acuzaţi s-au prescris.



Procesul lui Nelu Iordache se află în faza de apel, după ce omul de afaceri a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti, pe 18 martie 2021, la 12 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a înregistrat în contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achiziţii fictive de materiale publicitare, prejudiciind statul român cu 2 milioane euro.



În acelaşi dosar, Ali Imad, administrator de firme, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală, iar două inculpate - Mioara (fostă Stancu) Băluţă şi Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie - au fost achitate pentru mărturie mincinoasă.



De asemenea, compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA) a fost condamnată să plătească o amendă penală de 30.000 lei.



Pe latură civilă, instanţa i-a obligat pe Nelu Iordache, Ali Imad şi Bata Sky Imobiliare SA (fostă SC Blue Air Transport Aerian SA), prin lichidator judiciar Consulta 99 SPRL, la plata sumei de 8.988.122 către ANAF, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal la care se adaugă obligaţiile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalităţi, majorări).



De asemenea, Nelu Iordache trebuie să plătească firmei Bata Sky Imobiliare SA suma de 481.310 lei. În plus, au fost desfiinţate mai multe înscrisuri, printre care şi un contract de împrumut încheiat între Iordache Nelu şi Bata Sky în valoare de 11 milioane euro.



Nelu Iordache, la data faptelor asociat şi administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în iunie 2018, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare.



În acelaşi dosar au fost deferiţi justiţiei Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, Mioara (fostă Stancu) Băluţă, la data faptei angajată în cadrul unei bănci, Luiza Maria (fostă Cristescu) Ilie, pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă şi a societăţii Bata Sky Imobiliare SA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.



Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriul trimis pe masa judecătorilor că, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale în valoare totală de 46.356.636 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.



"Prin aceste demersuri, Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de Ali Imad", precizează DNA.



Ulterior, până în luna ianuarie 2014, Nelu Iordache şi-ar fi însuşit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care ar fi "justificat-o" prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA, iar în acest sens, ar fi încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.



"Acest contract ar fi generat, în sarcina societăţii, o obligaţie de restituire a sumei respective în favoarea lui Iordache, deşi în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus", mai spun procurorii.



Anchetatorii precizează că, fiind audiate în cadrul anchetei, Mioara (fostă Stancu) Băluţă, angajată a unei bănci, şi Luiza (fostă Cristescu) Maria Ilie au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 - 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima îşi desfăşura activitatea, au fost desfăşurate operaţiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită şi retrasă vreo sumă de bani.



Nelu Iordache se află în prezent în penitenciar, unde execută o condamnate definitivă de 11 ani şi 9 luni de închisoare într-un dosar legat de fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac - Arad. El mai are o condamnare definitivă de 6 ani pentru nereguli în modernizarea Transalpina.

