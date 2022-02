Topul lui Cristea-Enache: Cei mai buni poeți din Generația ’60

"Îl avem, în primul rând pe Nichita Stănescu, pe ceilalți doi poeți alături de care el a debutat în 1960. Au debutat la aceeași editură și în aceeași colecție – Luceafărul: Nichita Stănescu, Ilie Constantin și Cezar Baltag. Sunt nume importante ale Generației ‘60 și debutul acesta triplu reprezintă nașterea acestei generații. Îl avem apoi pe Marin Sorescu, care este atipic în Generația ’60, el debutează cu un volum foarte edificator intitulat: „Singur printre poeți”. (…) Îl avem apoi pe Leonid Dimov, un poet extrem de original și el, care face parte biologic dintr-o generație puțin anterioară.” (…)

O generație extrem de bogată

„Avem apoi niște doamne. În primul rând pe Ileana Mălăncioiu, știu că mulți vor spune: „dar de ce nu este în primul rând Ana Blandiana?” fiindcă, repet, fiecare critic și istoric literar are propria lui tablă de valori și în tabla mea de valori Ileana Mălăncioiu este o poetă mai puternică, deci mai importantă ca poetă decât Ana Blandiana. (…) O avem pe Angela Marinescu, o poetă care vine cu o poezie foarte puternică, o poezie care a fost numită „viscerală”, „a visceralității”, o poezie în care toată biologia, toată carnea, tot sângele, tot ceea ce formează identitatea noastră. (…) Îl avem pe Cezar Ivănescu, un alt poet, de la Iași, complet diferit de toți cei despre care am discutat până acum, și anume Emil Brumaru. (…) Fiecare dintre ei are un nivel de performanță foarte greu de atins și are un univers poetic propriu foarte greu de confundat cu al altuia. Apoi, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru. Mai sunt: Mihai Ursachi, Ana Blandiana, Constanța Buzea, Nora Iuga. Din Generația Războiului, care fac joncțiunea cu Generația ’60 îi avem pe: Ștefan Augustin Doinaș, pe Geo Dumitrescu, pe Gellu Naum și pe alți poeți avangardiști, inclusiv Geo Bogza.”

