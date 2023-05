Sportiv de origine română, campion la box în Italia

Un sportiv român a câştigat titlul italian la box, la categoria Semigrea. Are 33 de ani şi a cucerit deja al doilea titlu important al carierei.

Pe 22 aprilie, Dragan Lepei, vrâncean de origine, a câştigat la Empoli, în Toscana, titlul italian la Box, categoria semigrea. Tânărul de 33 de ani, originar dintr-un sat de lângă Adjud, a cucerit centura învingându-l la puncte pe Giovanni Carpentieri, după un meci care s-a încheiat cu un verdict unanim (98-92, 97-93, 97-93). Pentru sportivul român este al doilea titlu cucerit în Peninsulă: el a fost deja campion al Italiei la categoria supermijlocie!

După victorie, Rotalianul a realizat un interviu în exclusivitate cu campionul româno-italian, Dragan "Nico" Lepei şi a vorbit şi cu antrenorul său, Cristiano Mazzoni, cel care i-a descoperit talentul, acum aproape 13 ani. Am vorbit cu Dragan în timpul unei pauze de la muncă. Deşi a câştigat de două ori titlul naţional, când nu este pe ring, tânărul munceşte în construcţii, ca mulţi români din Italia. El este angajat la o firmă din Ginestra Fiorentina, o localitate mică din regiunea Toscana, scrie Rador.

"Sunt foarte mândru de cariera mea şi aş vrea să merg mai departe, dacă "mai încape"! Merg înainte, încerc, la mondiale. Dacă nu fac tot posibilul acum, în ce altă viaţă o să mai fac? Deşi, la un moment dat, am discutat cu soţia şi i-am zis că dacă "vine" un băiat (un frăţior pentru Victoria, n.red.), gata, mă las!

Din păcate, în Italia, ca şi în România cred, am senzaţia că boxul e pe cale de dispariţie. În alte ţări nu, în Anglia, Germania e un sport popular. E păcat, pentru că e un sport care te educă, şi psihic, şi fizic", a declarat Dragan Lepei.

Cristiano Mazzoni, omul care l-a urcat în ring

"Pentru mine, Dragan, sau Nico, e ca un fiu! Şi-a început cariera destul de târziu pentru un boxer, la 20 de ani. Îmi amintesc când l-am văzut prima oară, era luna iunie şi am organizat un ring pentru amatori, la Ginestra Fiorentina, satul unde trăia ei, era un eveniment în aer liber. M-a surprins puterea pe care o avea, şi aşa a început să se apropie de arta boxului. Da, eu consider că e o artă. El era un băiat cu o viaţă deloc uşoară, a muncit de tânăr, a venit în Italia tot la muncă. Atu-urile lui sunt pumnii, are o forţă musculară care iese în evidenţă.

A început să facă sport şi astfel a învăţat să fie şi mai sociabil. Cariera lui a fost fulminantă, aşa că l-am sfătuit să intre la profesionişti. L-am ajutat să-şi facă documentele şi să obţină cetăţenia italiană. A avut meciuri prestigioase, a devenit campion în Peninsulă. Dar este şi un om care ţine mult la familia lui, la tatăl lui, la soţia şi fiica lui.

Meciul de sâmbătă a fost foarte disputat, ne aşteptam să câştige, dar rezultatul a fost clar din runda a patra. Desigur, fiind organizat în Toscana, "acasă", şi publicul a avut un rol important, pentru că l-a susţinut mult pe Dragan. În plus, meciul a fost organizat de Rossana Conti Cavini, una din cele mai importante nume în Italia când e vorba de întâlniri de box la cel mai înalt nivel!

Acum, cred că e la apogeul carierei sale, la 32 de ani a acumulat experienţă, iar fizicul încă e puternic. Ca antrenor, îl voi susţine mereu şi îi doresc să câştige şi alte titluri importante, de ce nu, şi în România!", a declarat acesta.

