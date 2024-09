Soluții inovatoare: Cum cultivarea de cacao în laborator poate asigura viitorul ciocolatei în era schimbărilor climatice

Schimbările climatice pun presiune pe pădurile tropicale unde cresc arborii de cacao, foarte sensibili, însă iubitorii de ciocolată nu trebuie să se alarmeze, spun companiile care studiază modalităţi prin care să poată cultiva cacao în laborator sau să dezvolte înlocuitori pentru aceasta.



Mai mulţi antreprenori caută modalităţi prin care să producă mai multă cacao într-o zonă care se extinde dincolo de tropice, din nordul Californiei şi până în Israel.



California Cultured este o companie care creşte cacao din culturi de celule la un laborator din West Sacramento, California, şi intenţionează ca anul viitor să înceapă să vândă ceea ce produce. Compania pune celule din boabele de cacao într-o cuvă cu apă cu zahăr, astfel încât celulele se reproduc mai repede şi boabele ajung la maturitate într-o săptămână, în loc de şase până la opt luni, cât durează recoltatul tradiţional, spune directorul general Alan Perlstein. În plus, acest procedeu nu are nevoie de atât de multă apă sau muncă intensă.



"Vedem cum cererea de ciocolată depăşeşte cu mult oferta. Nu vedem o altă modalitate prin care lumea să crească în mod semnificativ oferta de cacao sau să o menţină la un nivel sustenabil, fără a o degradare de amploare a mediului sau alte costuri", spune Perlstein.



Arborii de cacao cresc într-o zonă cuprinsă între 20 de grade latitudine nordică şi sudică de ecuator, în regiuni călduroase şi cu ploi abundente, precum Vestul Africii şi America de Sud. Însă, schimbările climatice sunt aşteptate să ducă la uscarea solului din cauza căldurii excesive. Aşa că oamenii de ştiinţă, antreprenorii şi iubitorii de ciocolată caută modalităţi prin care să cultive cacao şi să facă culturile mai rezistente la dăunători, dar şi să pună la punct alternative cu gust de ciocolată pentru a veni în întâmpinarea cererii.



Piaţa ciocolatei este uriaşă, cu vânzări de peste 25 de miliarde de dolari numai în SUA, în 2023, potrivit National Confectioners Association. Mulţi antreprenori mizează pe faptul că cererea de cacao va creşte mult mai rapid decât oferta. Companiile studiază fie posibilitatea de a majora oferta cu boabe de cacao crescute pe bază de culturi de celule, fie să ofere alternative fabricate din produse variind de la ovăz până la roşcove, care sunt prăjite şi aromate pentru a produce un gust similar ciocolatei pentru chips-uri şi umpluturi.



Preţul boabelor de cacao a explodat la începutul anului, ca urmare a cererii şi a problemelor apărute la culturile de cacao din Vestul Africii, regiunea responsabilă pentru cea mai mare parte din producţia mondială de boabe de cacao.



"Toate acestea contribuie la o posibilă instabilitate a ofertei, astfel că este atractiv pentru aceste companii care cultivă cacao în laborator să se gândească la modalităţi prin care să înlocuiască principalul ingredient al ciocolatei", spune Carla D. Martin, director la Fine Cacao and Chocolate Institute.



Potrivit acesteia, inovaţia este stimulată în primul rând de cererea de ciocolată în SUA şi Europa. În timp ce trei sferturi din producţia mondială de cacao este realizată în Vestul şi Centrul Africii, doar 4% este consumată acolo.



Stimulentele pentru producţia de cacao în laborator vin într-un moment în care, în SUA, există şi alte alimente care au fost produse în laborator, precum carnea de pui. În plus, companiile speră să poată profita de creşterea gradului de conştientizare în rândul consumatorilor cu privire la provenienţa hranei lor şi de ce a fost nevoie pentru a o produce, în special folosirea muncii copiilor în industria boabelor de cacao.



Firma Planet A Foods din Planegg, Germania, a plecat de la ideea că gustul ciocolatei este rezultat în mare parte de procesul de fermentare şi prăjire a boabelor de cacao, nu de boabele în sine. În consecinţă, fondatorii companiei au testat o gamă largă de ingrediente, variind de la măsline şi până la alege marine, pentru ca la final să aleagă un amestec de ovăz şi seminţe de floarea-soarelui, pe baza căruia au pus la punct o alternativă cu gust de ciocolată, spune purtătorul de cuvânt al companiei, Jessica Karch.



"Ideea nu este aceea de a înlocui ciocolata de calitate ridicată, de exemplu ciocolata neagră cu un conţinut de 80% cacao, ci să oferi produse diferite pentru piaţa de masă", precizează ea.



Eforturi pentru creşterea ofertei de cacao se fac şi în Israel. Firma Celleste Bio ia culturi de celule din boabe de cacao pe care le creşte în laborator şi produce pudră şi unt de cacao, spune cofondatorul Hanne Volpin. În câţiva ani, compania se aşteaptă să poată produce cacao, indiferent de impactul schimbărilor climatice sau dăunătorilor, un efort care a atras interesul grupului Mondelez, producătorul ciocolatei Cadbury.



În ceea ce priveşte California Cultured, firma vrea să ceară permisiunea Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA să îşi denumească produsul drept ciocolată, pentru că, potrivit directorului general, Alan Perlstein, asta şi este.



"Practic, în opinia noastră, noi cultivăm cacao, însă într-un mod diferit", spune Perlstein, potrivit Agerpres.

