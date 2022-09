Sezonul toamnă-iarnă 2022. Maurice Munteanu: E genul de piesă care poate instantaneu să schimbe orice ținută

Maurice Munteanu, unul dintre jurații de la „Bravo, ai stil”, a dezvăluit ce piesă vestimentară nu ar trebui să ne lipsească din garderobă în sezonul toamnă-iarnă 2022. Maurice Munteanu a fost invitatul Alexandrei Ungureanu la emisiunea „Duet cu Alexandra”. Printre altele, acesta a vorbit și despre piesele vestimentare care se poartă sezonul acesta.

„Hainele din blană sintetică, și aici mă refer la volumele super glamour, genul de haine cum erau capele de vulpe din anii ’40 sau hainele până în pământ cu umeri foarte anii ’80, sunt un must have sezonul acesta. E genul de piesă care poate instantaneu să schimbe orice ținută. Închipuie-ți că-ți pui un tricou alb, o pereche de jeans și o haină de genul acesta și nu îți mai trebuie nimic”, a zis Maurice Munteanu. „Obții o chestie de super impact cu un styling minimal, format din două, trei piese”, a mai spus Maurice Munteanu.





Maurice Munteanu a renunțat la zahăr, făinoase și prăjeli

„Noi știm, de fapt, ce trebuie să facem. Toți oamenii știu ce trebuie să facă. Toți oamenii știu că dacă vor mânca la prânz pește și o salată și la ora 5.30 – 6.00 un măr, vor slăbi. Noi știm, de fapt, ce avem de făcut. De fapt, nu facem, asta e problema. Și ne mințim, cum m-am mințit și eu ani de zile și intrasem așa într-un cerc vicios. În momentul în care am renunțat complet la alcool, complet la zahăr, complet la tot ce înseamnă aluat, patiserie, prăjeli și așa mai departe, rezultatele sigur că într-un an de zile au fost vizibile” a spus designerul. El a continuat: „Eu aș mânca o ciocolată întreagă sau aș bea 7-8-9 pahare de vin, nu unul. Pentru că știu chestia asta despre mine, am preferat să spun stop. Vrei să îți spun ceva, nici măcar nu e greu pentru că totul vine din cap.”

