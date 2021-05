PNRR. Marian Petrache, semnal pentru clasa politică: UE vrea să ne dea bani și noi nu vrem să-i luăm

"Pierdem bani pentru că nu avem proiecte pregătite"

"Portugalia este una din ţările cu gradul de absorbție al fondurilor europene printre cele mai mari. Oamenii ăştia au înţeles că bugetul nu le permite să facă dezvoltarea de care au nevoie astfel încât să ţină pasul cu lumea modernă. Trebuia să înțelegem şi noi lucrul ăsta. Noi, de la ciclu, la ciclu, pierdem bani pentru că nu avem proiecte pregătite. România, după 30 de ani, din păcate, nu are o viziune pe termen mediu şi lung acceptată de întreaga clasă politică în dezbaterea cu societatea românească. Asta ne-ar fi permis, de exemplu, să încadrăm, astăzi, PNRR-ul mult mai uşor pentru că el ar fi făcut parte, prin finanţare, din ceea ce am fi vrut noi să facem pentru România. Noi sunt supăraţi degeaba, dacă ne supărăm pe Comisia Europeană", a spus Marian Petrache, la DCNews.

Vezi și: Modificare PENSII. Petrache: Dacă nu se fac reforme, NU MAI PUTEM, nu mai merge

"Ăia vor să ne ajuta şi noi nu suntem în stare să luăm banii"

"Cum a apărut PNRR-ul ăsta... Uniunea Europeană este o piaţă care este într-o bătălie cu alte pieţe. Comisia îşi propune ca această piaţă să fie dezvoltată, capabilă în competiţia cu celelalte pieţe. Nu arunca bani pe fereastra pentru că au unii nişte nevoi şi nu sunt în stare să facă proiecte. Uniunea Europeană susţine că trebuie să fie o dezvoltare cât mai echilibrată a regiunilor, dar asta este rostul statelor, nu rostul ei. Ea te ajută, îţi spune: "Ai grijă că, până în 2018, toate localităţile care au peste 2000 de locuitori echivalenţi trebuie să aibă apă şi canalizare". Şi tu ai zis "Da!", atunci când ai negociat, în 1995. "Noi o să vă dăm banii". Si nici nu luăm banii. Ăia vor să ne ajuta şi noi nu suntem în stare să luăm banii. Cine este de vină? Nu se fac proiecte", a mai spus Marian Petrache, la DCNews.

Vezi și: Prima REFORMĂ care trebuie făcută în România. Petrache: E motivul pentru care nu-l susțin pe Orban!

A TRĂDAT Orban PNL? Petrache: Aveam miniștri foarte buni. De exemplu, dl. Boloș

Interviul complet, în materialul video de mai jos: