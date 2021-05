"Degeaba vorbim de ele dacă nu le facem. Prima reformă care trebuie făcută în România este reforma clasei politice. A partidelor politice. Acestea trebuie să devină instituţii care să genereze lideri. Numai liderii pot face reforme, ei au forţa să ducă reforma la bun sfârşit. Nu vedeţi, actualilor lideri le este frică să facă reforme. Nu vor să supere primarii, pe cei apropiaţi de care sunt dependenţi la alegerile pentru funcţiile lor politice. Şi au tot amânat aceste reforme. De cât timp vorbim de reforma în administraţia publică? E foarte greoaie, sunt 2000 de primării care au bugete doar să plătească salariile angajaţilor. Ca să faci treabă ai nevoie de angajaţi, dar poţi avea un număr mai mic. Profesionalizarea o faci inclusiv cu salariul. Dacă nu e un salariu atractiv, de ce ar veni oamenii pregătiţi la tine?", a declarat Marian Petrache.

"De asta nu îl susţin pe Orban"

"Au ajuns primăriile să aibă azi până la 60 la sută din impozitul pe salariu şi consiliile judeţene 15 la sută. Cifrele astea pot însemna mult sau foarte puţin. Dacă România este dezvoltată şi are creştere economică, înseamnă mult. Dacă nu, cifrele astea înseamnă foarte puţin. România nu e o ţară foarte bogată, nu are un PIB foarte mare, nu are venituri în PIB foarte mari. De ce oare nu am făcut noi autostrăzi, spitale? Nu am avut bani, nu am avut strategie, şi uite aşa se amână. Prima reformă, deci, trebuie să fie a partidelor. Ăsta a fost şi motivul pentru care eu am spus că nu îl susţin pe Ludovic Orban", a mai spus preşedintele PNL Ilfov.

Pe surse, au apărut mai multe informaţii conform cărora la ultimă şedinţă PNL, Marian Petrache l-ar fi informat pe Ludovic Orban că nu îl va susţine la Congres. Acum, liderul PNL Ilfov a confirmat informaţiile.

"Da, este adevărat. Am spus că îmi doresc un preşedinte la PNL care să garanteze democraţia internă, care să garanteze competiţia între membrii partidului, astfel încât cei mai buni să ajungă pe funcţii, iar la bază să fie meritocraţia. Fără aşa ceva, nu putem vorbi de partidul care a făcut prima mare modernizare a României în perioada post-belică", a concluzionat Marian Petrache.