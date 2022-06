Patinatoarele nu mai sunt obligate să poarte fuste

Modificările fac parte din cele aproximativ 240 de propuneri discutate de membri la Congres, care au nevoie de o majoritate de două treimi pentru a fi adoptate.

Anterior, regulile de patinaj artistic la Campionatele Mondiale, Jocurile Olimpice de iarnă şi alte competiţii internaţionale prevedeau că bărbaţii trebuiau să poarte pantaloni întregi, iar femeile trebuiau să poarte fuste, ca şi costumaţie, pentru a concura.

Aceasta în ciuda criteriilor care subliniază că costumaţia trebuie să fie modestă, potrivită pentru evenimente sportive şi nu trebuie să creeze efectul de nuditate excesivă.

Membrii au fost de acord cu eliminarea acestei reguli, permiţând patinatoarelor să poarte alte articole vestimentare, mai confortabile. Cealaltă propunere se referă la o modificare a clasificării performanţelor patinatorilor prin reducerea numărului de criterii de arbitraj.

Membrii ISU au fost de acord cu propunerea de a elimina primele trei dintre acestea şi de a adăuga o nouă componentă de prezentare care să rezume mai succint domeniul. Se speră că această modificare va simplifica criteriile de evaluare şi va elimina şansele ca patinatorii să primească punctaje duble.

O serie de alte propuneri au fost aprobate în cadrul Congresului, inclusiv o creştere a vârstei minime a patinatorilor, atât pentru patinajul artistic, cât şi pentru cel de viteză, de la 15 la 16 ani începând cu sezonul 2023-2024 şi la 17 ani după aceea.

Alexandra Trusova, sportiva care a cedat nervos după ce a cucerit medalia de argint în programul liber feminin al concursului de patinaj artistic de la JO 2022, a apărut din nou în fața spectatorilor, la doar 3 zile după ce declarat că 'nu va mai călca în viața ei pe gheață'.

Alexandra Trusova, în vârstă de doar 17 ani a revenit pe gheață, în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice 2022, costumată în Wonder Woman.

'Ei bine, s-a întors. S-a întors pe gheață. A avut un cuvânt important de spus la programul liber.', a declarat fostul patinator britanic Chris Howarth, la microfonul Eurosport.

'Este fabuloasă, cu tot cu această personalitate a ei. Sunt atât de fericită să o văd din nou pe gheață!', a completat și Louise Walden.

'Urăsc acest sport. Nu voi mai patina niciodată. Toată lumea are o medalie de aur. Toată lumea. Numai eu nu', a declarat nervoasă Trusova, după ce a primit punctajul la programul liber de la Jocurile Olimpice, conform NBC.

La conferinţa de presă, Alexandra Trusova a menționat că s-a lăsat pradă emoţiilor, adăugând că nu este deloc mulţumită de rezultat.

'Desigur, a fost multă emoţie. Şi mă voi gândi şi voi lua mai târziu o decizie în legătură cu ce voi face în viitor. Am făcut tot ce am putut, am vrut să plâng, atunci am plâns, asta e tot. De trei săptămâni sunt singură, fără mama, fără câinele meu', a subliniat Trusova.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News