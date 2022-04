O șansă pentru bolnavii de Parkinson. Un spital din Marea Britanie testează implantul cerebral pentru a trata boala Parkinson

Chirurgii de la Spitalul Southmead din Bristol, Anglia, implementează un mic dispozitiv de stimulare a creierului. Douăzeci și cinci de pacienți au fost selectați pentru studiul de la North Bristol NHS Trust, care se va termina anul viitor.

Primul pacient tratat: "A fost minunat"

Primul pacient al studiului, Tony Howells, care a fost diagnosticat cu Parkinson în urmă cu nouă ani, a declarat că impactul a fost „uimitor”.

Howells, care și-a primit dispozitivul în noiembrie, a declarat: „Înainte de operație, m-am dus la o plimbare de Boxing Day cu soția mea și am reușit să parcurg doar 200 de metri. A trebuit să mă întorc pentru că pur și simplu nu mai puteam să merg. Apoi, după operație, am fost din nou de Boxing Day și am reușit să merg pe o distanță de 2,5 mile ( aproximativ 3 kilometri). A fost minunat."

Boala Parkinson duce la deteriorarea progresivă a unor părți ale creierului de-a lungul anilor și în prezent nu are nici un tratament. Simptomele includ tremurături involuntare, mișcare lentă, pierderea mișcării automate și mușchi inflexibili. Majoritatea oamenilor dezvoltă simptome când au peste 50 de ani, potrivit News Week.

Operațiile tradiționale pentru boala Parkinson implică implantarea unei baterii destul de mare în piept, cu fire care trec sub piele până în vârful capului.

Noul sistem DBS, cel mai mic care a fost creat vreodată, implică un sistem mic de baterii pentru dispozitivul care este implantat direct în craniu.

Dispozitivul furnizează impulsuri electrice direct în zonele vizate din adâncul creierului. Pentru a face acest lucru, sonde electrice sunt introduse prin craniu în nucleii subtalamici (o zonă adâncă în centrul creierului, care este critică în reglarea mișcării).

Este nevoie de doar trei ore pentru a efectua noua procedură

Dr. Alan Whone, neurolog consultant la North Bristol NHS Trust, care conduce studiul, a declarat: „Suntem încântați de modul în care a mers acest prim caz în sala de operație și de modul în care simptomele pacientului s-au îmbunătățit în ultimul an.

Primul pacient al studiului, Howells, a mai declarat că, spre încântarea lui, acum este capabil să joace golf din nou și spune că DBS este „o modalitate grozavă de a da cuiva viața înapoi”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News