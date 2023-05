Mondiale Judo - Doha. Cozmin Guşă este foarte încrezător că toţi cei 9 sportivi români se vor lupta pentru obţinerea de medalii

'Din punct de vedere al situaţiei concrete, Alex Creţ, care tocmai ce a fost medaliat cu argint la puternicul Grand Slam din Antalya, dintr-o mică greşeală, pentru că eu cred că putea să îl bată pe olandez în finală şi să aibă aurul, a devenit unul dintre protagoniştii categoriei şi este corect să ne gândim la el ca la o variantă de victorie, la fel cum se gândesc şi adversarii lui. În aceeaşi situaţie, în categoria ei, este Florentina Ivănescu. Ambii sunt în primul an de seniorat, ceea ce este o mare bucurie pentru mine, pentru că sunt printre protagoniştii categoriei la seniori în primul lor an.', a spus Gușă.

'Acestea ar fi cele mai mari aşteptări pe care le avem de la Doha, neexcluzând posibilitatea ca şi ceilalţi sportivi care participă, chiar toţi, să se bată pentru o medalie, pentru că Serafima Moscalu s-a consolidat foarte bine în categoria 70 kg, Lucian Borş este într-o revenire la 66 de kg, a avut o perioadă mai proastă, dar a avut nişte competiţii bune în ultima vreme, Asley Gonzalez, care este campion mondial, vicecampion olimpic, oricând la suta de kilograme ştiu şi adversarii lui că ar putea să fie câştigător. Iar Mircea Croitoru vine după o serie foarte bună de medalii, a reintrat foarte bine după o accidentare.', a declarat Gușă.

'Vreau să îl văd pe Adrian Şulcă, care a avut un an foarte slab, apropo de potenţialul lui, şi încearcă o ieşire din tunel. Nu are probleme fizice, are o problemă de abordare a meciurilor şi de acomodare la seniori. Vlăduţ Simionescu participă şi el, eu îl văd cu şanse mult mai mici decât în cazul lui Mircea Croitoru, la +100 kg. De fapt, în finala Campionatului Naţional, care a fost acum o lună, Mircea Croitoru l-a învins fără drept de apel. E şi vârsta, e şi gabaritul, e bine că mai participă. Avem şi competiţia pe echipe, în ultima zi a concursului, pe 14 mai. Acolo este în funcţie de adversar. Echipa este uşor dezechilibrată, pentru că la feminin, categoria 57 de kg nu o avem acoperită, după retragerea Loredanei Ohâi. Să vedem cum acoperim, sunt trei plus trei în echipele mixte', a declarat Guşă, conform Agerpres.

Oficialul FRJ pune optimismul său pe seama progresului înregistrat de sportivii români în ultima perioadă, majoritatea aflându-se în clasamentele mondiale pe locuri care le permit participarea la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

'De data aceasta, Campionatele Mondiale marchează un soi de premieră, care este o confirmare a progresului din judoul românesc. Aproape toţi participanţii la Campionatele Mondiale pe care îi avem sunt pe loc calificabil pentru Jocurile Olimpice de la Paris şi la unele categorii sunt chiar printre protagonişti, adică printre cei care ar putea viza medalii. Lucian Borş este la limită inferioară, dar el abia şi-a revenit în categoria de 66 de kg, cu nişte succese intră cert în zona de calificare. Restul sunt în zona locurilor 20 şi ceva, iar în mod normal calificarea la Olimpiadă merge până spre locul 40 şi ceva. Practic, cei care sunt pe poziţiile 20 şi ceva mondial sunt calificaţi. Ăsta este un lucru deosebit faţă de alte participări şi cu atât mai îmbucurător cu cât ei sunt sportivi foarte tineri. De la Florentina Ivănescu, care are 21 de ani, la Alex Creţ, care are 20 de ani, Şulcă este şi el acolo, la 23, Borş, 24, sunt sportivi foarte tineri care s-au apropiat de posibilitatea unei mari performanţe', a completat Cozmin Guşă.

El îşi pune mari speranţe în cei tinerii sportivi Alex Creţ, 90 kg, şi Florentina Ivănescu, 63 kg:

'Liderii de la masculin şi feminin, şi mă refer la Alex Creţ şi la Florentina Ivănescu, s-au lansat bine. De anul trecut, de când Ivănescu a luat locul 5 la Mondiale în Uzbekistan, până la acest argint al lui Alex Creţ, la un Grand Slam, care uneori este chiar mai dur decât un campionat mondial, ei nu mai au nevoie de confirmări, au nevoie de consolidări. Alex Raicu ar trebui să simtă şi el din nou gustul victoriei la 73 de kg. Nu au nicio presiune, au doar presiunea unei bune reprezentări, în sensul că nu mai sunt în faza în care să îşi permită greşeli în timpul unui campionat mondial, greşeli de abordare tehnico-tactice sau de raportare psihologică la adversar, pentru că este un lucru foarte important. Chiar dacă nu se vede, în judo, meciul de pe tatami este unul pentru cunoscători şi este foarte dur'.

Preşedintele Federaţiei Române de Judo a salutat decizia membrilor Congresului Federaţiei Internaţionale de Judo, prin care sportivii ruşi şi belaruşi vor putea participa la competiţiile internaţionale.

'Astăzi, la Congresul Federaţia Internaţionale, de la Doha, unde suntem reprezentaţi de Florin Bercean şi Eduard Zgorcea, s-a validat decizia de participare a sportivilor ruşi şi belaruşi în toate competiţiile, şi de poimâine ei vor fi pe tatami. Este un gest salutar al federaţiei internaţionale, care pricepe nu doar să urmeze politica Comitetul Internaţional Olimpic, ci să pună sportul mult înaintea politicului.

Este un gest de normalitate. Din păcate, colegii din Ucraina nu sunt lăsaţi să accepte o asemenea decizie de normalitate şi probabil că vor exista multe boicoturi din partea Ucrainei în continuare. Astăzi în sală s-a produs şi un meci între Rusia şi Ucraina. Dacă discursul preşedintelui federaţiei ucrainene nu a fost aplaudat de nimeni din sală, a fost o tăcere mormântală, cel al preşedintelui federaţiei ruse a fost aplaudat, pentru că a fost unul de normalitate, de pace, de a nu a amesteca războiul cu judoul şi nici judoul cu politica. Sigur că se va discuta această participare, fără însemnele şi fără drapel, pentru a nu putea face propagandă Rusiei, dar orice altă decizie este anormală. Normalitatea înseamnă participarea sportivilor şi nesacrificarea vieţii lor profesionale din cauza unui război. Deja au stat un an şi jumătate şi dacă ne gândim că viaţa de înaltă performanţă este între 7 şi 12 ani asta înseamnă foarte mult', a mai spus Guşă.

România participă la Campionatele Mondiale de judo de la Doha (Qatar) cu 9 sportivi: Florentin Ivănescu (cat. 66 kg), Serafima Moscalu (cat. 70 kg) - la feminin, Lucian Borş (cat. 66 kg), Adrian Şulcă (cat. 73 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg), Alex Creţ (cat. 90 kg), Asley Gonzalez (cat. 100 kg), Mircea Croitoru (cat. +100 kg), Vlăduţ Simionescu (cat. +100 kg) - la masculin. La competiţia mondială concurează 659 de sportivi, 314 fete şi 345 de băieţi, din 99 de ţări.

