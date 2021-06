Mihai Leu, pilot de raliu, despre moartea lui Adrian Cernea: "Orice greșeală se poate plăti foarte scump". Ce spune președintele FRAS despre competiție

Fostul campion naţional de off-road Adrian Cernea a decedat, sâmbătă, 19 iunie, în timpul unei etape a Campionatului Naţional, desfăşurată la Slănic Moldova. În momentul competiției era în vigoare un cod portocaliu de vreme rea. Accidentul s-a produs între localitățile Brețc și Poiana Sărată. Adrian Cernea și copilotul său, Alex Tache, urmau să traverseze o vale când mașina în care se aflau a fost luată de viitură.

"Noi am ajuns destul de repede în acea seară acolo la fața locului. Eu personal am fost cu vicepreședintele FRAS. Am încercat să ne dăm seama cât mai repede ce s-a întâmplat acolo. Deja cum s-a precizat s-a deschis o anchetă. Conform procedurilor legale a fost deschis și un dosar penal. Analizăm fiecare dintre noi. Noi pe de o parte ca federație, prin comisiile pe care le avem, ceea ce s-a întâmplat acolo." a spus Norris Măgeanu, șeful Federației Române de Automobilism Sportiv, la Realitatea Plus.

Măgeanu, despre codul portocaliu de vreme rea

Președintele FRAS susține că astfel de competiții pot fi organizate chiar dacă există avertismente de vreme rea.

"Da, se pot desfășura. Răspunsul simplu este că se pot desfășura. Și de exemplu eu vă spun că am fost vineri și sâmbătă în aceeași perioadă, tot cu un cod de acest gen în Mureș, pe circuit, în care erau anunțate ploi torențiale în care a plouat 10 minute, extrem de puțin. Adică au fost și niște semnale de acest gen care nu au fost foarte bine făcute. Cert este că off-road este un tip de competiție care chiar se desfășoară pe terenuri extrem de accidentate și de dificile. Asta face de fapt acest sport să fie așa cum este. Au fost echipaje care au trecut și înaintea celui care a decedat și după, adică cred că vorbim despre un lucru care nu își are rostul în momentul de față. Situația respectivă nu a fost una generatoare de moarte, decât în niște condiții pe care noi le analizăm acum. O apă de un metru în acest sport nu este considerat un pericol.", a mai spus Măgeanu.

Mihai Leu: Orice greșeală se poate plăti foarte scump

Mihai Leu, pilot de raliu, a declarat că sportivii își asumă de multe ori riscuri pentru a câștiga competiția.

"Vă dați seama că este un moment total nefericit pentru toată lumea și mai ales pentru noi, cei din sportul cu motor. Sincer să vă spun nu am fost niciodată la o competiție de off-road. Ce pot să vă spun, cred că mentalitatea oricărui pilot este întotdeauna să mergi să câștigi, practic de asta mergi la competiție. Din păcate este un sport în care orice greșeală se poate plăti foarte scump și fiecare, vă spun poate și cazul meu, de multe ori mi-am asumat riscuri mai mari decât ar fi trebuit și poate de multe ori am avut doar noroc că a mers bine, dar uitați-vă și la Formula 1. Fiecare merge la limită pentru a obține un rezultat cât mai bun și este foarte greu să te abții să mergi chiar 100% în siguranță. Îți asumi un risc.", a declarat Mihai Leu, pilot de raliu.