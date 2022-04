Miel sau ied: care carne este mai sănătoasă? Cum se prepară fiecare

Câteva zile ne despart de marea sărbătoare a Învierii. Paștele este încărcat de simboluri religioase, de la componenta spirituală la cea gastronomică. De aceea, tot ceea ce se mănâncă de Paște are o însemnătate aparte.

Mielul de Paşte este simbolul Domnului Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru oameni şi pentru iertarea păcatelor acestora şi a murit pe cruce precum un miel nevinovat. Tăierea mieilor de Paște, ca tradiţie, datează din secolul VII. În prezent, carnea de miel a devenit nelipsită de pe mesele de Paşte ale tuturor creştinilor.

Preferințele unor consumatori se îndreaptă și înspre carnea de ied.

Diferențele principale dintre cele două tipuri de carne

Potrivit clickpoftăbună.ro, carnea de miel de primăvară cu vârsta cuprinsă între 3 și 5 luni este mai deschisă la culoare, de un roz pal și este mai fragedă decât carnea de miel cu vârsta între 6 luni și un an, având o aromă mai „blândă“, datorită conținutului mai mic de grăsime.

Carnea de ied are mai puține grăsimi

Cu toate acestea, carnea de ied are chiar și mai puține grăsimi decât cea de miel, aceasta fiind principala diferență între ele. Iedul are mult mai puţine grăsimi – 2,6 g la 100 g de carne –, în timp ce mielul are 21 g de lipide la 100 g de carne.

Acest lucru se datorează faptului că iezii şi caprele nu sunt crescuţi în regim industrial, ci cresc în natură şi se hrănesc natural. De aceea carnea lor este mai săracă în grăsimi.

Luând în calcul și alte aspecte nutriționale, carnea de ied este, în general, considerată mai sănătoasă decât carnea de miel. Carnea de ied este puțin mai „dulce“ decât cea de miel și are un miros mai puțin pregnant.

Carnea de ied are mai multe proteine

Totodată, iedul are mai multe proteine ​​la 100 de grame, are un conţinut de colesterol mai scăzut chiar şi decât carnea de pui, iar numărul de calorii este mic: 100 g de carne de ied au 143 de calorii, în timp ce 100 g de carne de miel au mai mult decât dublu, 294 de calorii. De asemenea, iedul are un conţinut ridicat de proteine şi fier.

Cum gătești corect carnea de ied și pe cea de miel

Din cauza faptului că are mai puțină grăsime, carnea de ied este mai puțin marmorată, are o culoare mai închisă, roșiatică, iar textura este mai dură. De aceea, este necesar să fie marinată, pentru frăgezire.

Totodată, carnea de ied se pretează a fi gătită îndelung: fie fiartă la foc mic, fie 4-6 ore, la cuptor, la temperaturi scăzute, pentru a avea mai multă aromă și pentru a se frăgezi. Nu este recomandat să o prepari la foc mare, deoarece se va întări.

Și carnea de miel poate fi marinată pentru a atenua mirosul specific, dar și pentru frăgezire. Unele bucăți din animal (cotlet, mușchiuleț) pot fi gătite rapid, fripte la grătar, deoarece sunt foarte fragede.

Ambele tipuri de carne pot fi condimentate din belşug, iar ierburile și mirodeniile potrivite sunt piper negru, usturoi, rozmarin, cimbru, salvie, boia, muștar, dafin, vin, ulei de măsline.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News