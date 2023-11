Metgala 2024. Anna Wintour a ales tema

Expoziția principală va cuprinde 400 de ani de istorie, de la un corset englezesc din epoca elisabetană din secolul al XVII-lea până la achiziții din secolul al XXI-lea realizate de designeri precum Phillip Lim, Stella McCartney și Connor Ives. Andrew Bolton a explicat că expoziția va fi structurată în jurul a 50 de piese semnificative din punct de vedere istoric și frumoase din punct de vedere estetic, care sunt mult prea fragile pentru a mai fi purtate vreodată.

Expoziția se deschide întotdeauna odată cu Gala Met, care are loc în fiecare an în prima zi de luni din luna mai la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Care este tema Met Gala 2024?

Expoziția din primăvara anului 2024 este intitulată Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Expoziția va fi structurată în jurul a aproximativ 50 de piese din colecție, semnificative din punct de vedere istoric și frumoase din punct de vedere estetic, care sunt mult prea fragile pentru a mai fi purtate vreodată.

Ce este Met Gala?

Organizată și prezidată de Anna Wintour începând din 1995, Gala Met a devenit o sărbătoare anuală foarte apreciată a modei. Considerată o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă, gala a fost programată în mod tradițional pentru a marca deschiderea expoziției anuale de modă. An de an, evenimentul strânge sume cu opt cifre.

Câte persoane participă la Gala Met?

Evenimentul găzduiește de obicei în jur de 600 de participanți, deși un număr mai mic a participat la Met Gala din 2021.

Cine este invitat la Gala Met?

Lista invitaților din 2023 a inclus pe toată lumea, de la Rihanna, Lizzo, Kim Kardashian și Billie Eilish, la Michelle Yeoh, Anne Hathaway și Erykah Badu. Ca întotdeauna, designerii au participat cu muzele, precum Jeremy Scott și prietenul său apropiat, modelul cult Devon Aoki; Florence Pugh și Pierpaolo Piccioli; și Jeremy Pope și Olivier Rousteing.

Cine a găzduit Met Gala 2023?

Pe 18 ianuarie, Vogue a anunțat că gazdele din 2023 vor fi Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa și Anna Wintour de la Vogue, care au fost copreședinții oficiali ai serii. Co-gazdele pentru Met Gala din 2024 nu au fost încă anunțate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News