Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei. Victorie Red Bull, dezamăgire la Ferrari

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Ungariei la Formula 1, a 13-a etapă a Campionatului Mondial, care a avut loc duminică pe circuitul Hungaroring (4,381 km) de lângă Budapesta, scrie Agerpres.

Strategia la boxe a lui Red Bull l-a adus și pe Verstappen în fața lui George Russell și a coechipierului Lewis Hamilton.

Carlos Sainz a fost al patrulea, iar Leclerc al șaselea.

O zi dezastruoasă pentru Ferrari: au început curs pe al doilea și al treilea loc și o termină pe al patrulea și al șaselea.

Verstappen, deţinătorul titlului mondial, a fost înregistrat cu timpul de 1 h 39 min 35 sec 912/1000 la capătul celor 70 de tururi de pistă (306,63 km în total), devansându-l cu 7,8 secunde pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), septuplu campion al lumii.

Pe poziţia a treia, la 12,3 secunde, s-a clasat celălalt pilot britanic de la Mercedes, George Russell, care a reuşit în acest weekend primul pole position din cariera sa în Formula 1.



În urma acestui succes, Max Verstappen şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului general, distanţându-se la 80 de puncte de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), clasat pe un dezamăgitor loc şase în Ungaria.

Verstappen l-a depășit de două ori pe rivalul la titlu Charles Leclerc, ridicând noi întrebări despre politica de curse a scuderiei Ferrari.

Verstappen are acum un avans de 80 de puncte față de Leclerc, cu nouă curse rămase, un avantaj care pare de neatins, având în vedere stabilitatea lui Red Bull și fragilitatea lui Ferrari, arată BBC.

Câștigătorul cursei, Max Verstappen, a spus după cursă: „Bineînțeles că speram să mă apropii de podium, dar erau condiții foarte dificile, dar aveam o strategie foarte bună, am fost foarte pe fază, mereu la momentul potrivit. Cred că am avut niște depășiri bune, dar chiar și cu acel 360 (tetaque) am câștigat cursa.

„M-am luptat cu schimbările și cu ambreiajul și a trebuit să schimbăm câteva lucruri pentru a nu strica ambreiajul și asta a afectat puțin performanța.

"M-am luptat cu o mulțime de băieți și a fost foarte distractiv . A fost o cursă nebună, dar bineînțeles, foarte fericiți că am câștigat-o.".

Lewis Hamilton, care a terminat pe locul al doilea, vorbind cu Sky Sports după cursă: „Cu siguranță m-am chinuit la început, dar încetul cu încetul m-am simțit mai confortabil cu echilibrul.

"Am avut un început foarte bun. Am avut un an dificil și faptul că ambele mașini sunt pe podium este cea mai bună modalitate de a intra în pauza [de vară].

„Ceilalți băieți au un avantaj, dar în mod clar reducem diferența. Sper să putem aduce ceva mai mult în a doua jumătate a sezonului și să începem să luptăm cu ei.

„Speram să plouă la final, ca să-l pot provoca pe Max [Verstappen], dar s-a terminat cursa.

„Două [locuri] doi la rând, sunt foarte fericit, așa că le mulțumesc enorm fanilor pentru tot sprijinul uimitor.”

George Russell, care a terminat pe locul 3 după ce a început cursa în pole position, a declarat : „Din nou, o muncă uimitoare a echipei de ieri în pole position, dublu podium, cu siguranță facem progrese. Suntem atât de mândri de munca pe care a făcut-o toată lumea”.

