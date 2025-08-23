Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova

Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la Chișinău, la finalul căreia cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile vor concentra principalele teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiecte finanțate către România prin fonduri nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.



În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, baza pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de adere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.



Cei doi premieri vor fi prezenți apoi la Festivalul Tezaur Național 2025, în satul Horești, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetățenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.



În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției, precizează Agerpres.

