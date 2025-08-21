Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe

Legea privind Pilonul II de pensii trebuia promovată de 17 ani, a declarat, joi, premierul Ilie Bolojan, care susține că acest act normativ „i-a căzut în brațe”.

„Mi-a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată și, pentru că la începutul lunii septembrie există un comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii țării noastre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ceea ce ne-ar asigura împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici și o poziționare economică mult mai bună, a trebuit să atacăm și acest subiect și, practic, lucruri care nu au fost rezolvate au trebuit puse acum pe tapet”, a precizat Bolojan, la Antena 1.

Proiectul de lege ajunge în Parlament

Potrivit premierului, Guvernul a propus Parlamentului un proiect de lege care urmează să fie dezbătut și care poate fi modificat, „poate fi îmbunătățit”.

„În fapt, luăm niște măsuri pentru a asigura că banii care sunt plătiți de către fiecare român în contul pensiilor private care nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern și nu îi ia Guvernul României - ca să fim bine înțeleși, ci sunt administrații de fonduri de pensii private, vor putea fi achitați în siguranță, predictibil pe durata vârstei de pensionare.

Dar, așa cum acești bani se adună treptat, lună de lună, ei sunt gândiți să fie plătiți tot într-o formă eșalonată și, față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani la 8 ani. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură în anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente”, a susținut prim-ministrul.

Comisioane mai mici și retrageri controlate pentru Pilonul II

El a adăugat că legea „folosește, în primul rând, cetățenilor, pentru că au garanția toți, nu doar unul - doi sau nu doar cei care într-o situație de criză și-ar putea trage toți banii”.

„Și, de asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în așa fel încât mai mulți bani să rămână în contul cetățeanului. Întreg pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, în așa fel încât să avem o legislație stabilă, dar trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice.

Și, în condițiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiție toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, am putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, a mai transmis Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

