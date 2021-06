EcoFest 2021, mai mult decât un festival de film

Festivalul Internațional de Film Ecologist ECO FEST România – „Pentru Sănătatea Pământului” este organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociaţia Inițiativa Ecologistă Europeană, cu sprijinul Ministerului Culturii și Ministerului Educației. Partener principal: Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal.

EcoFest ediția a XI-a va începe în câteva zile! De data asta, orașul care va găzdui toate evenimentele din perioada 7-13 iunie este Craiova.

Spre deosebire de celelalte ediții, de data aceasta formatul va fi unul hibrid, cu transmisii online și cu participare fizică limitată a publicului.

Programul Festivalul Internațional de Film Ecologist ECO FEST România – ”Pentru Sănătatea Pământului” este împărțit în două secțiuni de proiecții de filme cu tematică ecologistă: ”Competiţie” şi ”Panorama”.

În cadrul primei secțiuni, vor intra în competiție filme de lung și scurtmetraj, iar jurizarea va fi asigurată de un juriu internațional format din specialiști în cinematografie și de un juriu format din 50 de elevi de la școlile din Craiova care va decerna marele premiu al publicului.

La prima secțiune sunt incluse nouă pelicule: Kamchatka Bears / Urșii din Kamceatka – Rusia”, “Arica / Arica” – Suedia/Chile/Norvegia/Marea Britanie, “Ranger and Leopard / rangerul și leopardul” – Iran, “La Lunga Strada Giala/ Lungul drum galben” – Italia, “Namuli / Muntele Namuli” – SUA, filmat în Mozambic, “Zhalanash – Empty Shore / Zhalanash – Maluri pustii” – Polonia, “Samuel in the clouds / Samuel, aproape de nori” – Belgia/Olanda/Bolivia, “Ode To Desolation / Poem din singurătate” – SUA și “Down The Stream / Pe Râu, în jos” – Vietnam.

Cea de-a doua secțiune, “Panorama”, oferă hors-concours filme reprezentative cu tematică ecologistă, premiate la festivalurile internaționale de gen. Proiecțiile alese sunt ”Șnițele Înaripate” – România, “Tomorrowland/Lumea de dincolo de mâine” – SUA, “Mia and The White Lion /Mia și leul alb” – Franța, “Jurrasic World – Fallen Kingdom/ Jurassic World – Un regat în ruină” – SUA, “The Lion King/Regele Leu” – SUA, “The Great Wall/Marele Zid” – SUA, “Dora and the Lost City of Gold/Dora în căutarea orașului secret”, “Arrival/Primul Contact” – SUA și “Parcurile americane/ Road Trip 4 Nature” – România, filmat în SUA.

Andrei Chiriac, în juriul la EcoFest 2021

Andrei Chiriac, regizorul mult dezbătutei trilogii “Egregora Comoara pierdută” va face parte din juriul internațional al EcoFest 2021, alături de nume sonore precum criticul de film și director de Festival, Alexander Grozev, regizorul și criticul de film Costel Safirman, actorul belgian Giuseppe Piccillo, criticul de film Bogdan Movileanu, Marina Roman, jurnalist și critic de artă și profesorul universitar, regizorul și realizatorul TV Dan Curean.

Competiție de proiecte ecologiste între școli și licee

Festivalul Internațional al Filmului Ecologist EcoFest România – Pentru Sănătatea Pământului va duce mai departe povestea unuia dintre cele mai ample programe de educație ecologistă non-convențională din România, numit “Zona Liberă de Indiferență”. Elevii din școlile și liceele craiovene se vor întrece în proiecte ecologiste care vor fi prezentate pe întreaga perioadă a desfășurării festivalului. Iar originalitatea va fi premiată!

Pe lângă proiecții de film, se vor organiza workshop-uri educative și de creație, interactive, emisiuni TV, toate cu tematică ecologistă și culturală. De asemenea, în cadrul festivalului vor avea loc concerte folk și folk rock, precum și vizionarea unei piese de teatru susținută de Teatrul Excelsior din București.

Informațiile complete despre festival se regăsesc și pe site-ul festivalului www.ecofestromania.ro.