Două părţi ale unui tablou flamand din secolul al XVII-lea, reunite după 200 de ani

Tabloul Portrait d'un Pere et de son Fils (Portretul unui tată şi al fiului lui), al pictorului flamand Cornelis de Vos (1584-1651), expus timp de un secol în colecţiile Nivaagaard, adăpostite într-un muzeu situat la nord de Copenhaga, lăsa să se înţeleagă că prezenţa feminină dispăruse din tablou.



În partea dreaptă, o formă nedesluşită sugera că lipseşte o piesă din puzzle.



Este o rochie şi un genunchi dedesubt, precum şi un fragment dintr-un scaun, a precizat pentru AFP directoarea muzeului, Andrea Rygg Karberg.



După o anchetă minuţioasă, cercetătorii au regăsit personajul feminin absent, îmbrăcată în veşminte bogate de culoare neagră şi purtând un impozant guler elisabetan, asemenea soţului ei.



Este vorba de tabloul Portrait d'une Dame, (Portretul unei doamne) o altă operă semnată de Cornelius de Vos şi datată de asemenea 1626.



Opera acestui apropiat al lui Pierre Paul Rubens a fost achiziţionată la licitaţie în 2014 de expertul olandez Salomon Lilian. În urma lucrărilor de restaurare, a ieşit la iveală un fundal câmpenesc.



Un cercetător danez, Jorgen Wadum, a găsit într-un articol o fotografie a acestei opere după restaurare şi şi-a dat brusc seama că este vorba despre mama care lipsea din celălalt tablou.



Să regăseşti o femeie dispărută dintr-un portret de familie este extraordinar, se întâmplă o dată în viaţă, spune cu încântare Rygg Karberg.



Asemenea unui puzzle, se potriveşte perfect cu opera noastră, cu plopii şi cu cerul din fundal, a mai spus istoricul de artă.



Graţie unui subvenţii acordate de The New Carlsberg Foundation, muzeul a achiziţionat piesa lipsă, pe care o expune alături de restul familiei.



Ne oferă o idee de cum arăta iniţial (...). Mă întreb de ce ea a fost decupată din tabloul mare. Ce o fi făcut oare?, spune amuzat un vizitator în vârstă de 80 de ani, Ole Juul.



Pentru directoarea colecţiei, explicaţia este mai prozaică întrucât ea este de părere că imaginea mamei a fost fără îndoială tăiată din cauza unei deteriorări a tabloului.



În opinia mea, colţul inferior al tabloului a fost deteriorat. După aceea, a fost tăiat în două opere care funcţionează separat.



În urma cercetării, experţii au stabilit că tabloul a fost integral până în 1830.



Prima menţionare doar a Portrait d'un Pere et de son Fils datează din 1859, ceea ce lasă să se înţeleagă că personajul feminin a fost decupat în acest interval, scrie Agerpres.

