Discuții pe desființarea SIIJ. Virgil Guran: UDMR-ului îi dau dreptate dintr-un punct de vedere

Virgil Guran, deputat PNL, a explicat în direct la România TV de ce nu vrea UDMR-ul ca Secția de Investigarea a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) să meargă la DNA pentru instrumentarea dosarelor.

”Noi suntem de acord cu desființarea SIIJ-ului, am spus că o să votăm acest lucru. Într-adevăr există un amendament al UDMR-ului în momentul de față. Sincer să fiu, este o părere personală și nu a partidului, într-adevăr are un fundament ceea ce spune UDMR-ul în acel sens și cred că trebuie avută o discuție foarte serioasă pentru a se ajunge la o concluzie, la un consens în coaliție. Sunt convins că toți dorim binele Justiției și corectitudinea Justiției. În același timp am auzit vehiculându-se ideea că s-ar rupe coaliția. Hai să fim serioși, Dacă coaliția stă într-o singură lege sau într-un singur vot înseamnă că nu suntem coaliție serioasă, ceea ce nu e adevărat. Suntem o coaliție foarte serioasă. Dacă ar fi să analizăm sunt convins că nu se rupe o coaliție atât de repede. Suntem o coaliție solidă care își vede de treabă și sunt convins că inclusiv cu SIIJ-ul se va ajunge la un rezultat. E ceva absolut normal, fiecare gândește într-un fel. Și UDMR-ului îi dau dreptate dintr-un punct de vedere. Este ceva care trebuie într-adevăr gândit, judecat, ce impact ar avea. Temerea mea este că o hotărâre de genul acesta nu cumva să nu limităm aceste abuzuri din Justiție. Că o să mai existe, dar să fie cât mai puține și dacă s-ar putea, și ar fi ideal, să le și eliminăm”, a declarat Virgil Guran.

Orban, despre desființarea SIIJ

În această seară a avut loc ședința coaliţiei de guvernare la Palatul Victoria. Pricipala temă de discuții a fost desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Tensiunile au fost la cote înalte după ce USR-PLUS ar fi ameninţat că iese de la guvernare.

Ludovic Orban, liderul PNL, a făcut primele declarații imediat după ședință și a susținut că toate partidele politice își doresc desființarea doar că nu s-a ajuns la un consens cum se va întâmpla acest lucru.

