Declarația făcută de Rareș Bogdan înainte de ședința coaliției. Cătălina Porumbel: Vă duceți cu acest lucru pe masa premierului? ”Ne-a ajuns cuțitul la os”

Rareș Bogdan, lider și europarlamentar PNL, a afirmat, în intervenția telefonică de la Antena 3, că se bucură că europarlamentarii coaliției au aceeași poziție la Bruxelles, apreciind unitatea viziunii politice. La remarca jurnalistei Cătălina Porumbel, conform căreia acest lucru se întâmplă preponderent în Parlamentul European, nu și în România, Rareș Bogdan a dat vina pe ”unele diferențe ideologice”: ”Dar pe problemele mari, ce țin de România, veți vedea soluțiile tot de la această coaliție PNL - PSD - UDMR, nu de la altcineva, pentru că ceilalți vin doar cu critici, așa cum au venit și când erau la guvernare” a completat Rareș Bogdan. Viziunea comună a coaliției de guvernare vine, în acest caz, în ceea ce privește măsurile care se anunță a fi luate în fața crizei energetice, unele măsuri impuse de Bruxelles nefiind pe placul reprezentanților României.

”Ne-a ajuns cuțitul la os”

În acest context, Rareș Bogdan a amintit și de un alt subiect arzător, asupra căruia s-a aplecat în Parlamentul European, respectiv despre cum e ținută România la poarta spațiului Schengen. Prim-vicepreședintele PNL spune că ”nouă ne-a ajuns cuțitul la os față de ceea ce înseamnă Schengen, pentru că, de 11 ani, așteptăm. Toate condaționalitățile sunt făcute pe banii noștri, ai României, dar cu firme din străinătate, nu am comentat, am făcut ceea ce trebuia să facem. De atunci, România are grijă de granița est-europeană a Uniunii și, chiar în momentul în care eu vorbesc cu dvs., prin România, trec sute de camioane cu cereale din Ucraina, mai sunt și trei - cinci trenuri, la fel - deci România este extrem de solidară când se uită că 28% totalul cerealelor consumate în UE vin din Ucraina și peste 50% din cele consumate în Olanda, Franța, Italia sau Germania vin tot din Ucraina. România nu oprește camioane la graniță. (...) Este normal să fim solidari, dar ca solidaritatea să fie cu dublu sens”.

”Românii au amintiri negre, pe care le am și eu”

Întrebat de Cătălina Porumbel: ”Mesajele pe care le faceți publice, le spuneți și premierului Nicolae Ciucă? Intrați în ședința Coaliției, vă duceți cu acest lucru pe masă?”, remarcând că Executivul ar avea o poziție de ”să facem ce spune Comisia Europeană”, liberalul a răspuns: ”Lucrurile sunt foarte simple. Românii au amintiri negre, pe care le am și eu. Eu nu-l uit pe tata cărând după-amiaza, când se întuneca, bateria de la mașină, ca să ne facă un sistem de iluminat altenativ în casă, pentru a ne face temele, eu cu frate-miu. Eu nu uit că ne uitam dacă avem gaz lampant și nici când mama se uita dacă am cumpărat lumânări, în caz că nu avem gaz lampant. Toată lumea trebuie să știe că românii sunt oameni chivernisiți, care vor face economie pentru că îi doare factura, că sunt oameni atenți, dar nimeni nu poate să vină să amendeze pe cineva că nu are 18 grade în casă. Alții poate stau la 18 - 19 grade pentru că le place, eu poate stau la 20 sau 21. Nimeni nu poate să vină să spună că Dom`ne, te amendez. Noi, spre deosebire de mulți alții, avem niște amintiri. Noi nu vrem să ne întoarcem - și nimeni nu vrea să-i întoarcă - la acea perioadă”.

