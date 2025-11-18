€ 5.0859
|
$ 4.3906
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0859
|
$ 4.3906
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Daniel Băluță promite bazin olimpic în Sectorul 4: „David Popovici se va antrena aici în câțiva ani”
Data actualizării: 13:27 18 Noi 2025 | Data publicării: 13:27 18 Noi 2025

Daniel Băluță promite bazin olimpic în Sectorul 4: „David Popovici se va antrena aici în câțiva ani”
Autor: Irina Constantin

david popovici David Popovici. Sursa: Inquam Photos / Colette Rochefort
 

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat pentru Primăria Capitalei, a răspuns apelului făcut de David Popovici.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și actualul edil al Sectorului 4, a reacționat la mesajul transmis public de înotătorul David Popovici, privind necesitatea construcției unui bazin olimpic. Băluță a precizat că, în sector, a fost deja realizat un bazin semi-olimpic, omologat de Federația Română de Natație, iar planurile pentru un bazin olimpic sunt în stadiu avansat, studiul de fezabilitate fiind finalizat.

„Am făcut deja un bazin semi-olimpic. Gândiți-vă că în Sectorul 4 nu exista nimic din punctul acesta de vedere. Avem printre foarte puținele bazine semi-olimpice omologate de Federația Română de Natație. Avem finalizat studiul de fezabilitate pentru un bazin olimpic, un bazin semi-olimpic și un campus", a spus Băluță pentru Fanatik.

Întrebat dacă va face un bazin olimpic, acesta a răspuns: "Da! Așteptăm linia de finanțare. Avem studiul de fezabilitate deja făcut și indicatorii tehnico-economici”, a precizat Daniel Băluță.

Daniel Băluță: David Popovici, în câțiva ani, se va antrena în Sectorul 4

El a adăugat că este convins că, în câțiva ani, David Popovici ar putea ajunge să se antreneze chiar în Sectorul 4, odată ce proiectul extins va prinde contur.

„Am stabilit deja locația stabilită, avem și o randare în momentul acesta. Așteptăm debutul unui program european, pentru a putea să includem acest proiect. Este vorba de un bazin olimpic, unul semi-olimpic și un campus care are o componență educațională. E vorba de o școală, grădiniță și spații de cazare.

David Popovici, în câțiva ani, se va antrena în sudul Bucureștiului, în Sectorul 4. Vom face bazinul după cele mai înalte standarde care există astăzi. Poate că nu am avut bani să facem un patinoar de 10.000 de locuri, însă dacă am făcut unul de 1.000 de locuri, atunci cel făcut este superb. Gândiți-vă ce judecă oamenii din Apărătorii Patriei astăzi”, a încheiat Daniel Băluță.
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
alegeri capitala
alegeri primaria bucuresti
alegeri primaria bucuresti 2025
alegeri locale 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 45 minute
Daniel Băluță promite bazin olimpic în Sectorul 4: „David Popovici se va antrena aici în câțiva ani”
Publicat acum 53 minute
Majoritatea germanilor vor armata obligatorie. Cum văd românii stagiul militar
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Cine este Adrian Țuțuianu, cel care-l înlocuiește pe Toni Greblă la șefia AEP. Experiență, avere, familie
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Antrenoarea Camelia Voinea filmată cum își abuzează fiica: Mami, nu mai pot/ Ce să-ți fac dacă ești proastă?
Publicat acum 1 ora si 25 minute
De ce se întâlnește Ilie Bolojan cu Fatih Birol, directorul AIE
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 20 ore si 25 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close