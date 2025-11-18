Daniel Băluță promite bazin olimpic în Sectorul 4: „David Popovici se va antrena aici în câțiva ani”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei și actualul edil al Sectorului 4, a reacționat la mesajul transmis public de înotătorul David Popovici, privind necesitatea construcției unui bazin olimpic. Băluță a precizat că, în sector, a fost deja realizat un bazin semi-olimpic, omologat de Federația Română de Natație, iar planurile pentru un bazin olimpic sunt în stadiu avansat, studiul de fezabilitate fiind finalizat.

„Am făcut deja un bazin semi-olimpic. Gândiți-vă că în Sectorul 4 nu exista nimic din punctul acesta de vedere. Avem printre foarte puținele bazine semi-olimpice omologate de Federația Română de Natație. Avem finalizat studiul de fezabilitate pentru un bazin olimpic, un bazin semi-olimpic și un campus", a spus Băluță pentru Fanatik.

Întrebat dacă va face un bazin olimpic, acesta a răspuns: "Da! Așteptăm linia de finanțare. Avem studiul de fezabilitate deja făcut și indicatorii tehnico-economici”, a precizat Daniel Băluță.

Daniel Băluță: David Popovici, în câțiva ani, se va antrena în Sectorul 4

El a adăugat că este convins că, în câțiva ani, David Popovici ar putea ajunge să se antreneze chiar în Sectorul 4, odată ce proiectul extins va prinde contur.

„Am stabilit deja locația stabilită, avem și o randare în momentul acesta. Așteptăm debutul unui program european, pentru a putea să includem acest proiect. Este vorba de un bazin olimpic, unul semi-olimpic și un campus care are o componență educațională. E vorba de o școală, grădiniță și spații de cazare.

David Popovici, în câțiva ani, se va antrena în sudul Bucureștiului, în Sectorul 4. Vom face bazinul după cele mai înalte standarde care există astăzi. Poate că nu am avut bani să facem un patinoar de 10.000 de locuri, însă dacă am făcut unul de 1.000 de locuri, atunci cel făcut este superb. Gândiți-vă ce judecă oamenii din Apărătorii Patriei astăzi”, a încheiat Daniel Băluță.





