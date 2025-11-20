Consilierul Vlad Voiculescu, implicare în campania electorală. Îl va demite Nicușor Dan, ca pe Ludovic Orban?

Ludovic Orban a fost îndepărtat de la Cotroceni după o declarație în care acuza USR că folosește „abuziv” imaginea președintelui Nicușor Dan în campania pentru Primăria Capitalei. Fostul consilier al președintelui susținea, într-o intervenție televizată, că USR se folosește de imaginea președintelui, ceea ce o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan. De altfel, Ludovic Orban a precizat presei, cu fiecare ocazie, că-n toate ieșirile sale publice, el doar a apărat imaginea președintelui Nicușor Dan, nu a intervenit în favoarea sau în defavoarea unei formațiuni politice.

Vlad Voiculescu acuză PNL și INSCOP de procente false

Noul consilier prezidențial - onorific, Vlad Voiculescu, șeful organizației USR București, postează pe Facebook declarații mult mai agresive, acuzând PNL că folosește tactici murdare de campanie și pe candidatul acestui partid că nu are caracter și recurge la manipulări ieftine. Voiculescu își încheie postarea cu laude la adresa candidatului USR, ”om integru, singurul dintre candiați care poate” etc. Atacul lui Vlad Voiculescu vine cu o zi înainte de începerea oficială a campaniei electorale, care va dura două săptămâni.

”Ridicolul are picioare foarte scurte” - replica directorului INSCOP

Remus Ștefureac, sociologul care a fondat și conduce INSCOP, institut invocat și acuzat de Vlad Voiculescu, a recomandat tuturor candidaților și partidelor politice implicate în campania pentru alegerile locale pentru București, inclusiv USR, ”să publice cu onestitate, cu transparență și în respectul democrației și interesului public, sondajele interne pe care le-au realizat în ultimele două săptămâni. Dacă vor face acest lucru vom vedea că ridicolul are niște picioare foarte scumpe.”

Se mândrește Nicușor Dan și cu acuzațiile lui Vlad Voiculescu?

Constituția interzice președintelui și instituției prezidențiale să se implice în alegerile locale, să sprijine un partid politic sau altul. Dar un consilier prezidențial are acest drept?

Se pare că un consilier onorific, conform legii, nu are statut juridic în realitate, înseamnă că este cineva cu care ”mândrești” că-l ai lângă tine. Nu e angajat și nu angajează, legal, instituția.

Totuși, discuția este deschisă la nivel politic, având și precedentul Orban, ale cărui declarații au fost folosite ca argument pentru a fi dat afară din Administrația Prezidențială.

Întrebarea rămâne astfel deschisă: consilierul onorific al lui Nicușor Dan angajează Președinția când acuză un institut de sondare și un candidat la alegerile locale că măsluiesc cifre, în complicitate?