Christopher Robin, povestea dramatică a copilului din spatele personajului Winnie the Pooh

Alan Alexander Milne și Dorothy de Sélincourt păreau aparent un cuplu perfect: era o femeie foarte frumoasă și elegantă, născută și crescută într-un mediu confortabil, iar el un tânăr locotenent al armata engleză care se remarcase prin merite militare și literare în timpul primului război mondial. Nu numai că, A.A Milne a fost și un autor consacrat - scrisese de fapt numeroase piese de teatru, articole și cărți în care denunța ororile războiului.

Când s-au căsătorit în 1913, părea finalul perfect al unei povești de dragoste. Cu toate acestea, realitatea a fost cu totul alta, scrie Vanilla Magazine.

Deși căsătoria s-a născut pe baza unui sentiment solid, cei doi soți au trăit cu demonii personali. Daphne se distanțase în mod deliberat de părinții ei și de cei trei frați, din cauza unor neînțelegeri care nu fuseseră niciodată rezolvate, și hotărâse să rupă definitiv toate relațiile cu familia ei de origine;

Alan, chemat pe front la izbucnirea Primului Război Mondial, nu a reușit niciodată să-și revină din rănile psihologice pe care i le lăsase conflictul: adesea bolnav, a fost transferat continuu de la un regiment la altul, a fost rănit în război, iar la întoarcerea sa acasă a fost bântuit de multă vreme de coșmaruri și amintiri intruzive despre ceea ce a trăit pe front.

Nașterea lui Christopher Robin

În ciuda acestui fapt, soții Milnes au reușit să mențină fațada unui cuplu fericit și mulțumit cu viața lor de cuplu, care părea să fi atins punctul culminant odată cu nașterea unui copil: Christopher Robin.

Christopher Robin s-a născut la șapte ani de la nuntă, rezultatul unei sarcini care a durat mult să apară. Mama lui Daphne spera să aibă o fetiță, atât de mult încât părinții deja aleseseră numele Rosemary pentru naștere: când se năștea un băiat, el era botezat ca Christopher Robin, combinând cele două nume alese de fiecare dintre părinți. .

Cu aproximativ cincisprezece ani mai devreme, JK Farnell începuse să producă și să comercializeze primul prototip de ursuleț de pluș pe care l-a văzut vreodată Marea Britanie.

Ursulețul Winnie

Milne și soția sa au decis să cumpere unul pentru prima zi de naștere a fiului lor, așa că Christopher Robin a găsit într-o cutie înfășurată în hârtie de împachetat ceea ce avea să devină cel mai bun prieten al lui: un ursuleț de pluș cu o blană de culoarea nisipului, bot ascuțit, labe plate și ochi de sticlă pictați.

Christopher Robin și noul său prieten au devenit curând de nedespărțit. Băiatul a decis să-i dea ursulețului de pluș Edward, dar după o vizită la Grădina Zoologică din Londra și-a schimbat numele în Winnie - în onoarea lui Winnipeg, o femelă de urs brun canadian care a fost vizitatoare la grădina zoologică.

Când Christopher Robin avea cinci ani, Milne a cumpărat moșia Cotchford Farm, la granița cu Țara Galilor, unde familia a luat obiceiul de a petrece weekendul și vacanțele.

Christopher Robin s-a împrietenit cu Anne Darlington, o fiică a prietenilor lui Milne. Între timp cei doi copii au fost fericiți să se poată juca împreună, Christopher Robin cu ursulețul lui și Anne cu maimuța ei de pluș, Jumbo.

Personajul Winnie the Pooh

Văzându-i jucând și datorită inspirației locurilor, Milne a creat aventurile unui urs pe nume Winnie the Pooh, care în fiecare poveste a avut probleme, a căutat miere, a fugit de efelanți și noduri și a explorat Wood. of Hundred Acres - bazat pe Ashdown Forest - în compania prietenilor săi: Piglet Piglet, Eeyore Donkey și mulți alții - toate inspirate de jucăriile de pluș ale lui Christopher Robin.

Cel mai bun prieten al lui Winnie the Pooh a fost însuși Christopher Robin, care a apărut în povești atât ca protagonist cu ursulețul de pluș, cât și ca fiul lui Milne, căruia scriitorul i-a spus o aventură Winnie the Pooh ca o poveste de culcare.

Succesul cărților Winnie the Pooh a fost imediat, atât de mare încât după primul volum mulți i-au cerut lui Milne să continue poveștile. Christopher Robin a devenit celebru în lume ca cel mai bun prieten al ursulețului de pluș flămând de miere, iar cititorii cărților tatălui său au început să se întreacă pentru a-l cunoaște.

Pare o poveste dulce cu un final fericit, dar o latură mai întunecată se ascunde în spatele unei suprafețe strălucitoare

La vârsta de zece ani, Christopher Robin a fost separat de iubita sa bona Olive și trimis să studieze la un internat de lângă Guildford, iar mai târziu la un alt internat din Buckinghamshire - în ambele școli, a fost în mod continuu și puternic hărțuit de colegii săi de clasă, copiii. Foști cititori Winnie the Pooh care l-au recunoscut drept Christopher Robin al aventurilor ursului.

Christopher Robin s-a înrolat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a absolvit cu o diplomă de licență în matematică. Între timp, familia Milnes încă mai spera că Christopher Robin se va căsători cu Anne Darlington, așa cum stabiliseră familiile când erau copii.

Dar, deși rămânea în relații bune cu Anne, la câțiva ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Christopher Robin a șocat familia anunțându-și logodna cu Lesley de Sélincourt.

Lesley de Sélincourt era fiica lui Geoffrey de Sélincourt, unul dintre frații mamei sale - și, prin urmare, vărul ei primar. Logodna a șocat profund pe Daphne, care s-a declarat îngrozită atât de relația dintre cei doi soți, cât și de refuzul lui Christopher Robin de a se căsători cu Anne.

Christopher Robin s-a căsătorit oricum cu Lesley, iar ultima oară când a văzut-o pe Daphne a fost la înmormântarea tatălui său: Alan Alexander Milne a murit în urma unui accident vascular cerebral la vârsta de șaptezeci și patru de ani, nefiind niciodată recuperat relația cu fiul său.

Christopher Robin a deschis o librărie la Londra, pe care o va conduce până la moarte alături de soția sa Lesley: împreună, au avut grijă de singura lor fiică, Clare, născută cu paralizie cerebrală care avea să o pună pentru totdeauna într-un scaun cu rotile.

Ursulețul Winnie the Pooh și ceilalți prieteni ai săi din Hundred Acre Wood au fost încuiați într-un cufăr de pe moșia Fermei Cotchford timp de zeci de ani, fără ca cineva să-i revendice - până când într-o zi, Christopher Robin i-a găsit și a decis să le dea editorului său, care la rândul său le-a donat Bibliotecii Publice din New York.

Christopher Robin a decis să folosească toți banii pe care i-a câștigat din lucrările lui Winnie the Pooh pentru a-i dona celor care, la fel ca fiica sa Clare, sufereau de dizabilități.

