Cel mai tânăr instructor de șah din România are doar 17 ani. Cum a prins Ștefan Pintea drag de sportul minții

Cel mai tânăr instructor de şah din România are 17 ani și este elev al Colegiului Naţional “Grigore Moisil” din Brașov.

La începutul acestei luni, Ștefan Pintea a obţinut la Bucureşti calificarea de instructor sportiv – ramura şah, devenind astfel şi cel mai tânăr profesor de şah din România.

“Povestea mea, legătura cu șahul, e una foarte lungă. Am început de când eram foarte mic. Aveam 5-6 ani și jucam cu membri ai familiei care mai știau: cu bunicul, cu tata, mama. După aceea, în clasele I - IV am început la un club de șah. După clasa a IV-a s-a întrerupt totul. M-am lăsat câțiva ani de șah, complet, până într-o seară din 2020 când niște prieteni m-au chemat la o partidă de șah și din dorința de a-i bate, de a câștiga împotriva lor, am început să învăț singur. M-am dus și la clubul de șah «Cele două turnuri» din Brașov, unde l-am întâlnit pe domnul Lucian Ștefan care mi-a oferit până la urmă și oportunitatea să predau șah”, a spus Ștefan Pintea.

Ștefan Pintea este profesor la clubul de şah din Braşov, iar examenul de instructor sportiv l-a luat cu media 9,50.

Elevii pe care îi instruieşte sunt foarte mulţumiţi de profesorul lor.

“Am undeva la 21 de elevi, cu vârste cuprinse între 7 - 11 ani, care sunt cuminți. Sunt niște jucători de șah foarte buni. Încerc să îmi dau tot interesul cu ei și nu am niciun dubiu că ei vor putea să joace șah și se vor mândri cu asta toată viața. Am ajuns să relaționez mult mai ușor inclusiv cu profesorii mei de la liceu și înțeleg foarte multe din raționamentele lor și înțeleg și gândirea lor. Simt că m-am apropiat inclusiv de ei”, a adăugat Ștefan Pintea, potrivit Radio România Brașov.

Un șahist ungur vrea să își continue cariera în culorile României. Asociația Maghiară de Șah protestează

Jucătorul maghiar de şah Richárd Rapport vrea să îşi continue cariera în culorile României. Federaţia Maghiară de Şah protestează împotriva acestui lucru şi face tot posibilul pentru a se asigura că jucătorul de şah, aflat pe locul cinci în clasamentul mondial, să concureze mai departe pentru Ungaria, a declarat László Szabó, preşedintele federaţiei, pentru agenţia ungară de presă MTI.

Acesta a adăugat că au fost informaţi de către Federaţia Internaţională (FIDE) despre faptul că Richárd Rapport doreşte să îşi continue cariera în culorile României.

“FIDE ne-a semnalat că Ricsi a iniţiat schimbarea ţării pentru care să concureze. În astfel de cazuri, federaţia are la dispoziţie 90 de zile pentru a protesta. Noi am pus FIDE o serie de întrebări, pentru că regulamentul cu privire la schimbarea ţării este destul de lax şi neclar, astfel că am solicitat ca federaţia să interpreteze situaţia”, a explicat László Szabó, pentru MTI.

Preşedintele a subliniat că în cele 90 de zile, Richárd Rapport poate continua să concureze în culorile Ungariei, respectiv are posibilitatea să concureze neutru, reprezentând FIDE, însă nu există astfel de informaţii. În consecinţă, la turneul din cadrul Campionatului Mondial de Şah, care va începe în data de 16 iunie, la Madrid, jucătorul de şah maghiar în vârstă de 26 de ani în niciun caz nu va putea să concureze încă pentru România.

