Ce sunt avangardiștii culturali? Criticul Daniel Cristea-Enache, paralelă cu sensul primar al cuvântului

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit, în cadrul emisiunii „De Ce Citim“, despre ce înseamnă „avangarda culturală“, făcând arc de la sensul primar al cuvântului până la progresul în literatură:

„Avangarda reprezintă segmentul de armată care este înaintea grosului armatei, compus din oameni foarte curajoși, foarte îndrăzneți, pentru că ei se află în teritoriul inamic, dispuși la orice risc și care sunt înaintea celorlalți. În funcție de ei, armata ia deciziile de deplasare. Avangardiștii culturali sunt niște oameni curajoși, în timp ce ariergarda nu-și poate permite să se deplaseze în teritoriul inamic înainte să știe exact configurația acelui teren.

Deci, avangardiștii sunt cei care merg într-un teren necunoscut, un teren ostil, un teren refractar, cultural vorbind, și care indică o direcție necunoscută încă restului armatei. Asta se întâmplă în operațiunile militare. Ei sunt exploratori și inovatori, oameni ai progresului, în măsură în care în literatură poate să există un progres, la fel ca în știință ori în domeniile sociale.“, a precizat criticul literar Daniel Cristea-Enache.

Daniel Cristea Enache, decizia care l-a făcut să devină critic literar

În cadrul Emisiunii „De Ce Citim“, criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit despre examenul de admitere la liceu:

„Eu mi-am amintit cu nostalgie de subiectul pe care l-am primit la examenul de intrare la liceu, Treapta 1 se numea pe vremea aceea. Era un examen foarte greu, la liceele bune din București era o concurență teribilă și la Literatură Română ne-a dat să comentăm, să interpretăm „Mări sub pustiuri“ de Dumitru Radu Popescu. Era unul dintre puținii scriitori contemporani din manual, președintele Uniunii Scriitorilor, era în Comitetul Central al PCR, era un autor oficial, dar un autor foarte bun și învățasem comentariul pe dinafară, așa cum au făcut toți din generația mea. Când am aflat că a picat „Mări sub pustiuri“ eram foarte mulțumit, știam perfect subiectul, în felul acesta, al unei memorări de la prima până la ultima secvență“, a precizat Daniel Cristea-Enache.

„Înainte să mă apuc să scriu, am luat o decizie care poate m-a făcut să devin critic literar ulterior. Am zis de ce să scriu eu pe foaie despre „Mări sub pustiuri" ce am învățat pe dinafară, hai mai bine să interpretez textul așa cum îl gândesc eu. Și am scris ceva ce credeam eu, cum vedeam eu textul respectiv. Nu am avut ghinionul să cad pe mâinile unui evaluator care să nu prețuiască faptul că un elev de 14 ani înțelege în felul lui un anumit text literar, că are limbajul lui, modul lui de a gândi, orizontul lui care diferă de al celui care a făcut comentariul învățat pe dinafară.