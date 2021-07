În cadrul Emisiunii „De Ce Citim“, criticul literar Daniel Cristea-Enache a vorbit despre examenul de admitere la liceu:

„Eu mi-am amintit cu nostalgie de subiectul pe care l-am primit la examenul de intrare la liceu, Treapta 1 se numea pe vremea aceea. Era un examen foarte greu, la liceele bune din București era o concurență teribilă și la Literatură Română ne-a dat să comentăm, să interpretăm „Mări sub pustiuri“ de Dumitru Radu Popescu. Era unul dintre puținii scriitori contemporani din manual, președintele Uniunii Scriitorilor, era în Comitetul Central al PCR, era un autor oficial, dar un autor foarte bun și învățasem comentariul pe dinafară, așa cum au făcut toți din generația mea. Când am aflat că a picat „Mări sub pustiuri“ eram foarte mulțumit, știam perfect subiectul, în felul acesta, al unei memorări de la prima până la ultima secvență“, a precizat Daniel Cristea-Enache.

Decizia care l-a făcut să devină critic literar

„Înainte să mă apuc să scriu, am luat o decizie care poate m-a făcut să devin critic literar ulterior. Am zis de ce să scriu eu pe foaie despre „Mări sub pustiuri“ ce am învățat pe dinafară, hai mai bine să interpretez textul așa cum îl gândesc eu. Și am scris ceva ce credeam eu, cum vedeam eu textul respectiv. Nu am avut ghinionul să cad pe mâinile unui evaluator care să nu prețuiască faptul că un elev de 14 ani înțelege în felul lui un anumit text literar, că are limbajul lui, modul lui de a gândi, orizontul lui care diferă de al celui care a făcut comentariul învățat pe dinafară.

Oricine își poate da seama că un elev de 14 ani gândește și se exprimă altfel decât autorul comentariului învățat pe dinafară de un alt elev de 14 ani. Dacă aveam ghinionul să cad pe mâinile unui astfel de evaluator aș fi luat o notă mică, nu aș mai fi intrat la liceul Matematic-Fizică Nr. 3, dar se vede că am căzut pe mâinile unui evaluator care a apreciat faptul că sunt onest intelectual și că scriu ceea ce cred eu și nu ce am învățat pe dinafară scris de altul. Am luat la acest examen nota 9.25, ceea ce era foarte mult având în vedere că probele de la gramatică au fost foarte dificile în acel an“, a conchis criticul literar.

