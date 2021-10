Carte despre „sora moarte”, scrisă de un tânăr preot din Alba

„Vremelnicie și eternitate în Lumina Învierii. Predici la înmormântare” este o carte care îl are ca autor pe părintele Liviu-Iulian Tarcău, actualmente consilier eparhial la Mitropolia Ardealului.

Lucrarea numără 317 pagini și a fost reeditată anul acesta de către Editura Andreiana, a Mitropoliei Ardealului. Un articol de apreciere care poartă semnătura cunoscutului preot Constantin Necula, a apărut și în revista Tribuna sin Sibiu.

Pr. Necula: „Un efort de înțelegere a unghiurilor din care poate fi priviră sora-moarte”

„Suntem dinaintea unui efort de a identifica, din mulțimea vorbelor umane, acele cuvinte care rânduiesc liniștea necesară înțelegerii și cresc curajul trecerii peste clipele grele, inalienabile, ale morții cuiva drag. Poate părea nelalocul său un astfel de demers în vremuri de moarte și teamă de moarte. Dar pentru teologia mărturisirii cotidiene tocmai acesta este sensul. Un efort de înțelegere a unghiurilor din care poate fi priviră sora-moarte (cum i-ar spune nu numai S. Francisc de Assisi).

„Ziua dintâi după moartea celui drag devine o urgență pastorală”

Prefațat de IPS Laurențiu printr-un Cuvânt Înainte (pp. 5-6) volumul cuprinde zeci de predici la înmormântare, mule așezate sub cheie morală ori dogmatică (Predică despre respectul față de părinți ori Învățătură despre înviere) dovedindu-ne, a câta oară, cât de fragil este echilibrul nădejdii într-o lume în care vestea morții a devenit fapt divers. Fundamentarea în credință a zilei dintâi după moartea celui drag devine o urgență pastorală, toți fiind chemați să ne sprijinim dinaintea puseului de părăsire la care asistăm aproape neputincioși. În linia tradiției ardelene a necrologului Părintele Liviu-Iulian Tarcău, multă vreme păstorul uitaților dincolo de frontiera liniștii noastre, în Penitenciarul din Aiud, apropie intimitatea Evangheliei de nevoia umană a tandreței în astfel de momente pe care numai cine știe să le împărtășească direct și limpede cu familia, comunitatea și tot ceea ce înseamnă viață rămasă martorul morții cuiva drag.”

„Înlăturarea sistemului vorbelor cu răsunet de chimval”

„Ca smerit slujitor al lui Hristos am mângâierea că am dorit un lucru bun și am căutat să introduc ideea religioasă, precum și cunoștința teologică în predică, înlăturând sistemul vorbelor cu răsunet de chimval. Pentru că sufletul fiecărei vremi cere să-și răstălmăcească – pe tâlcul ei – povestea sa veșnică” notează Liviu Iulian Tarcău în postfață.

„Gânduri izvorâte dintr-o experiență pastorală și misionară aparte”

„Predicile rostite de autor, fost preot slujitor în cadrul Penitenciarului Aiud, reunesc gânduri izvorâte dintr-o experiență pastorală și misionară aparte, alături de sufletele vulnerabile ale credincioșilor aflați în momente grele ale vieții, atunci când rolul preotului capătă o importanță deosebită. Sunt predici rostite în diferite situații punctuale: la înmormântarea unor prunci, a unor copii, a unor elevi, a unor tineri bărbați, a unor tinere femei, a unor tinere femei din comunitate, a unor mame, a unor femei văduve sau a unor buni credincioși (…) Deși modul de a predica, de a vesti cuvântul Domnului, este specific fiecărui preot, cu toate acestea o predică se clădește din idei, gânduri și trăiri concrete pe care le primim la rândul nostru de la dascălii și învățătorii noștri sau de la preoții cu mai multă experiență” scrie Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului în prefață.

Pr. Liviu Liviu Iulian Tarcău distins cu „Crucea Șaguniană”, în 2018

În anul 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului,i-a oferit preotului Liviu Iulian Tarcău, distincția Crucea Șaguniană, în calitatea sa de preot capelan al bisericii cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranță din Aiud.